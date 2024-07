“Svenuto davanti a tutti”, malore fatale nella Royal Family. Il video è virale

Non c’è proprio pace per la Famiglia Reale inglese: c’è stato infatti un nuovo malore a Palazzo e si è visto tutto in un video.

Il vero cambiamento lo si ha avuto quando è morta la Regina Elisabetta II, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto enorme e incolmabile in tutto il mondo. Da quel momento non si è capito più nulla, dato che a Re Carlo è stato diagnosticato un tumore e che lo stesso destino è capitato anche a Kate Middleton. Adesso entrambi stanno cercando di affrontare la malattia con tutte le cure del caso, ma a sostenere tutta la famiglia c’è adesso William che si sta facendo forza per tutti.

Sta in questi giorni circolando in rete la notizia che parla di un mancamento di un componente della Royal Family. Al momento del malore, sono subito arrivati i soccorsi.

Svenuto all’improvviso: cosa è successo nella Famiglia Reale

Sembra spesso così difficile riuscire a mostrarsi forti in un periodo in cui la fragilità fa da padrona. Per fortuna, tutti i Royal ci stanno riuscendo e, nonostante le paure e le debolezze che hanno dimostrato di avere, appaiono spesso sorridenti e sereni. La prova la si ha avuta quando Kate ha partecipato alla finale del torneo di Wimbleon, tenutosi a Londra come ogni anno e durante il quale è arrivata con uno sguardo rassicurante. Tra i royals non è però finita qui, dato che c’è stato un attimo di panico durante uno degli eventi pubblici più attesi dai sudditi britannici.

Tutto è successo quando Carlo e Camilla hanno preso parte alla cerimonia della Giarretteria, che ha luogo ogni anno e che va a celebrare il più antico ordine cavalleresco della Gran Bretagna. Nel corso della manifestazione, sono quindi accaduti degli eventi molto spiacevoli. La Regina ha ad esempio riscontrato qualche problema con le scale: indossava infatti un abito bianco molto ampio e ha rischiato di inciampare con la sua stessa gonna. Il marito non si è in realtà accorto della scena e ha continuato a camminare lungo la scalinata.

C’è stato però in seguito un mancamento improvviso per una delle guardie, forse a causa dell’eccessivo caldo o della divisa troppo pesante che stava indossato. L’uomo è stato per fortuna soccorso tempestivamente da altri due militari, che lo hanno preso dalle braccia e che lo hanno aiutato ad uscire dal corteo, per evitare di farlo cadere nuovamente a terra. Per tutta la Royal Family sembra insomma non esserci mai un attimo di respiro.