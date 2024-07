GF, arriva una bruttissima notizia: l’ex vippona è ritornata single

Brutte notizie direttamente dal GF: rottura insanabile per la coppia, un’ex concorrente vip è nuovamente single.

Un triste risveglio per gli affezionatissimi del GF, che mai avrebbero voluto ricevere una tale notizia: l’ex vippona è tornata single. Tanti i commenti di sostegno, che denotano il profondo affetto dei fan nei suoi confronti. L’indiscrezione sta facendo il giro del web e il suo nome è sulla bocca di tutti.

I telespettatori hanno seguito attentamente le sue vicende all’interno del Grande Fratello. Un’esperienza che le è servita soprattutto per riprendere in mano la sua vita dopo la fine del matrimonio con il calciatore Andrea Bertolacci. Dopo non sono mancati frequentazioni o piccoli flirt, fino all’ultima relazione che sembrava una cosa davvero seria, tuttavia qualcosa è andato storto.

GF, l’ex vippona torna single: la coppia si è lasciata qualche giorno fa

L’ex vippona Nicole Murgia ed Edoardo Sanson si sono detti addio. Lei attrice, lui personaggio tv che aveva avuto una storia precedente con un’altra ex gieffina, ossia Anita Olivieri. “In questo momento stiamo bene. Il matrimonio di nuovo no ma non lo escludo“, aveva dichiarato Nicole durante un’intervista rilasciata alla trasmissione Turchesando di Radio Cusano Campus. Ma nulla è eterno ed ecco arrivare come un fulmine a cielo sereno l’indiscrezione sulla rottura tra lei ed Edoardo.

A dare la notizie è l’esperta di gossip Deianira Marzano, seguita a ruota dal collega Alessandro Rosica: “Non dite che non ve lo avevo detto. Era solo un’amicizia speciale ed è già terminata qualche giorno fa“, ha scritto Deianira sul suo profilo Instagram. Inoltre spunta un retroscena sorprendente grazie proprio ad Anita Olivieri, l’ex di Sanson, che ha dato sfogo alla sua rabbia. Anita ha rivelato che Nicole ed Edorardo avevano cominciato a frequentarsi a marzo, quando lei era ancora nella Casa del GF e il suo ex le aveva manifestato il desiderio di tornare insieme.

“Consiglio a queste persone di non fare le vittime quando sanno perfettamente chi sono e cosa hanno fatto mentre ero nella Casa“, ha detto Anita, sfogandosi. Comunque, indipendentemente da come stessero davvero i fatti, ora che Nicole ed Edoardo si sono lasciati, per lui potrebbero aprirsi le porte di Uomini e Donne, come riporta Novella 2000. Infatti già da tempo circolavano voci circa il suo approdo nel famoso dating show per salire sul trono. E adesso questa eventualità potrebbe concretizzarsi, quindi non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.