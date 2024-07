Disavventura per Rudy Zerbi prima della diretta: “Cancellato…”, cosa è successo

Una spiacevole disavventura per Rudy Zerbi prima della diretta, ecco che cosa è successo al famoso conduttore. Un problema che ha colpito molti.

Noto conduttore televisivo e radiofonico, nonché insegnate di Amici, Rudy Zerbi ha avuto una disavventura rocambolesca che ha rischiato di fargli perdere la diretta del programma Rudy e Laura che conduce la mattina su Radio Deejay, durante il weekend, assieme alla dj Laura Antonini.

Ma cosa stava impendendo a Zerbi di essere in studio? Semplice, il conduttore è rimasto bloccato in aeroporto come milioni di persone in tutto il mondo a causa del black out informatico dovuto a un errore di aggiornamento del sistema di sicurezza della società CrowdStrike. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Disavventura per Rudy Zerbi prima della diretta, in pericolo il suo arrivo in studio: scoppia il caos

Come milioni di persone in tutto il mondo, anche Rudy Zerbi è stato vittima del black out informatico causato da un errore di aggiornamento del software di sicurezza fornito dall’azienda americana CrowdStrike ai sistemi informatici che utilizzano Windows. L’errore ha causato il blocco dell’emissione degli biglietti aerei, la cancellazione di moltissimi voli, lo stop a numerosi servizi bancari telematici e molti altri problemi a livello mondiale.

Insomma, un vero e proprio caos che ha paralizzato mezzo mondo. Si sono salvati in pochi: la Cina, che utilizza un sistema operativo diverso, e l’Italia dove gli aeroporti di Fiumicino e Orio al Serio hanno limitato i danni grazie ai propri sistemi di gestione dei voli e dei passeggeri. In altre zone d’Europa, invece, è stato il caos totale.

Il problema è scoppiato nella mattina di venerdì 19 luglio, quando i sistemi informatici sono andati in crash, bloccando soprattutto i trasporti. Quella mattina Rudy Zerbi si trovava a Londra e avrebbe dovuto prendere l’aereo per tornare in Italia, in tempo per la diretta del giorno seguente, alle ore 7, su Radio DeeJay.

Il blocco informatico, con la cancellazione e il ritardo di moltissimi voli, tuttavia, ha messo in pericolo il rientro in Italia del conduttore. Come ha testimoniato lui stesso, con un post nelle sue storie di Instagram in cui spiega che gli hanno cancellato il volo di rientro per l’Italia nel giorno del black out di CrowdStrike.

Zerbi ha espresso preoccupazione per il rischio di non arrivare in tempo per la diretta del suo programma radiofonico. La fortuna, tuttavia, deve aver assistito Rudy Zerbi, perché il giorno seguente ha pubblicato alcuni video dallo studio di Radio DeeJay dove stava conducendo il programma.

Non sappiamo come Zerbi sia riuscito a tornare in Italia, forse grazie a un volo preso in extremis entro venerdì. Sta di fatto che sabato mattina, puntuale, era nello studio di Radio DeeJay a ridere e scherzare con i suoi colleghi. Almeno a lui è andata bene, al contrario di tanti altri viaggiatori in tutto il mondo, che hanno dovuto subire ritardi e cancellazioni.