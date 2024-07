Temptation Island, arriva la scioccante rivelazione su Tony: vita stravolta dopo il programma

Arriva la scioccante rivelazione su Tony di Temptation Island: ecco cosa è successo dopo il programma al fidanzato.

Tra le coppie più chiacchierate di Temptation Island c’è quella formata da Tony e Jenny, che è finita al centro del gossip dopo la conclusione del programma. In queste ore è emersa una rivelazione sul fidanzato: la sua vita si è trasformata completamente dopo aver partecipato al programma. Ecco cosa gli è successo.

Finite le registrazioni di Temptation Island molte delle coppie che hanno partecipato al programma hanno dovuto cambiare totalmente la loro vita. Tra queste sicuramente c’è quella composta da Jenny e Tony, che hanno attirato l’attenzione di tutti durante il reality. E ora non mancano le segnalazioni sul fidanzato.

Cosa sta combinando ora Tony di Temptation Island? La segnalazione dopo la fine del programma

Jenny e Tony sono stati al centro dell’attenzione fin dalla prima puntata di Temptation Island. La ragazza aveva contattato il programma perché sospettava il tradimento del fidanzato e voleva capire se i suoi sospetti fossero fondati. Ebbene, durante il reality ha avuto la certezza della doppia vita di Tony ed è emerso anche un lato del ragazzo troppo possessivo e maschilista. Insomma, stando alle ultime anticipazioni, i due avrebbero lasciato il programma separatamente.

Insomma, secondo le indiscrezioni, Tony e Jenny si sarebbero lasciati in via definitiva. Infatti il dj è stato beccato in atteggiamenti intimi con altre ragazze. La segnalazione è stata riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano che ha condiviso anche le foto di Tony con una nuova ragazza.

Una segnalazione a dir poco clamorosa, ma che conferma che i due sono usciti da soli e soprattutto che i dubbi di Jenny erano del tutto fondati. Da single ora Tony potrà viversi la sua vita in libertà senza dover più mentire alla fidanzata. “Il sabato Tony di Temptation a Milazzo con una ragazza. La sera prima era a suonare in un locale e il giorno dopo è stato visto in un lido”, dice la segnalazione arrivata alla Marzano.

Poco dopo è arrivata anche la segnalazione di Tony in compagnia di un’altra ragazza, una famosa influencer che si è fatta fotografare con lui all’interno di un locale. A quanto pare, durante il falò di confronto, Jenny dopo aver visto l’atteggiamento di Tony con le tentatrici, ha deciso di lasciare il fidanzato e di riprendere in mano la propria vita. Lui invece, stando sempre alle segnalazioni, starebbe approfittando della notorietà ottenuta con la partecipazione a Temptation per conoscere nuove donne.