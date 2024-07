Il Paradiso delle Signore 9, faremo fatica a riconoscere le Veneri: “Cambieranno tutte look”

Sono tante le novità in arrivo con Il Paradiso delle Signore 9. Un grande cambiamento colpirà le Veneri: faremo fatica a riconoscerle.

C’è grande attesa per il ritorno de Il Paradiso delle Signore, pronto per allietare la programmazione di Rai Uno con la sua nona stagione. Sono tantissime le novità, con il pubblico che non potrà più vedere all’opera il suo amato Vittorio Conti. Il proprietario del Grande Magazzino ha lasciato tutto nelle mani di Marcello Barbieri, che secondo molti è pronto a diventare il grande protagonista di questa nona serie di episodi.

Vittorio Conti però non sarà di certo l’unico a dire addio. In molti si chiedono se ci sarà Matilde Frigerio, che ad ogni modo sembra aver ancora un posto importante nelle trame della serie. Chi invece certamente dirà addio sarà Clara, che ha deciso di abbandonare le Veneri per provare ad inseguire una carriera nel ciclismo. Proprio per quanto riguarda le Veneri ci sarà la novità più evidente, con i telespettatori che faranno fatica a riconoscerle.

Il Paradiso delle Signore 9, cambiano le veneri: la grande novità

Il Paradiso delle Signore sta per lanciarsi in una nuova stagione con sorprendenti cambiamenti nel look delle sue protagoniste. Le iconiche commesse, conosciute come le Veneri, stanno per dire addio alla loro storica divisa verde scuro, con un rinnovamento che di certo non passerà inosservato.

Per anni le Veneri sono state il volto del grande magazzino di Milano con il loro distintivo abito verde scuro. Questo look, semplice ma elegante, è diventato un simbolo riconoscibile del Paradiso delle Signore. Tuttavia, a partire dalla nuova stagione, il guardaroba delle commesse subisce una trasformazione radicale.

Il 9 settembre segnerà l’inizio di un nuovo capitolo per le Veneri, che abbandoneranno l’abito verde al ginocchio con una variante rossa utilizzata esclusivamente per le festività natalizie. Le nuove divise delle Veneri saranno caratterizzate da un completo fucsia che segna un netto distacco dallo stile tradizionale. Le commesse indosseranno una gonna e una maglietta dello stesso colore, con la magliette che avranno un bordo leggermente più scuro per aggiungere un tocco di eleganza.

Questo cambiamento di stile non è solo estetico, ma sembra riflettere un’evoluzione nel ruolo e nell’importanza delle Veneri all’interno della trama. Tra queste spiccherà la capocommessa Irene che avrà una divisa di un colore speciale che si avvicina al magenta.

Oltre al rinnovamento estetico, la nuova stagione prevede anche un addio significativo. Alcuni personaggi chiave della serie lasceranno il grande magazzino, portando con sé nuove dinamiche e cambiamenti all’interno della trama. L’uscita di questi personaggi avrà sicuramente un impatto rilevante sulle storie future e sui legami tra i protagonisti, rendendo la nuova stagione particolarmente attesa dai fan.