“Vi penso spesso, mi mancate”, Giovanni Terzi e quella mancanza che gli ha cambiato la vita

Giovanni Terzi ha rivelato quella mancanza che gli ha cambiato letteralmente la vita. Il post su Instagram commuove tutti: le sue parole.

Sono giornate di festa per Giovanni Terzi, che lo scorso 6 luglio è convolato a nozze con la sua Simona Ventura. I due si stanno godendo una romantica luna di miele tra Capri e Procida, con la presenza di alcuni amici. Eppure, anche il giorno del loro matrimonio ha dovuto affrontare diversi inconvenienti. Tra questi troviamo anche l’assenza di Paola Perego, che doveva fare da testimone all’amica e collega. Purtroppo però la sua assenza è stata forzata da un terribile incidente.

Nel dettaglio l’incidente ha colpito il marito, il noto agente televisivo Lucio Presta. Infatti in campagna l’uomo si è trovato schiacciato dal suo trattore. Sono diverse le ferite riportate, ma fortunatamente l’inconveniente non gli è costato la vita. Il ruolo di testimone è quindi passato a Milly Carlucci che ha deciso di assistere all’amica. Adesso però il marito della Ventura si è lasciato andare ad un tenero ricordo. Il post su Instagram ha commosso tutti, con SuperSimo che ha deciso di commentare le parole del marito.

Giovanni Terzi, la nostalgia è tantissima: “Mi mancate”, il retroscena

Di recente Giovanni Terzi ha condiviso un momento di intensa nostalgia e riflessione sui social media. Sulla sua pagina Instagram, ha pubblicato una toccante foto d’infanzia che lo ritrae insieme ai genitori scomparsi. Nella didascalia che accompagna l’immagine, Terzi esprime con grande emozione quanto gli manchino i suoi genitori, nonostante le gioie e i successi della sua vita attuale.

Nel post il giornalista ha quindi affermato: “Vi penso e, spesso, mi mancate. Mancate quando tutto, come adesso, va bene. Quando sento l’amore della persona che ho da poco sposato” – ha poi continuato – “Mancate quando sento il bene che i miei figli mi vogliono e quello di tante persone che partecipano con sincerità alla mia felicità. Mancate proprio quando la mia gioia tocca il cielo e non vuole più tornare sulla terra”.

Il giornalista ha poi chiosato: “Avrei voglia di avervi qui per un istante per raccontare tutto quello che sto vivendo. Ma voi, ne sono certo, lo sapete di sicuro. Mancate perché avrei voglia di fare quell’ultima telefonata per dirvi “vi voglio bene, a domani”. Una dedica che non è di certo passata inosservata con Terzi che non solo ha rievocare non solo i ricordi dell’infanzia, ma ha riflettuto anche sul significato profondo della famiglia e della perdita.

Il post di Giovanni Terzi ha suscitato una risposta particolarmente affettuosa da parte della sua neo moglie. Infatti la Ventura ha scritto: “Sai amore, leggo questo post e mi commuovo, anche se conoscendoti a fondo, non mi sorprende la tua profondità”. Anche il commento di SuperSimo ha commosso i followers di terzi che si sono riuniti attorno al ricordo nostalgico del giornalista.