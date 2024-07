Bagaglio smarrito in aeroporto? Cosa fare per recuperarlo in totale sicurezza: gli step da seguire

Tutto quello che bisogna sapere sul bagaglio smarrito in aeroporto, cosa fare per recuperarlo in sicurezza. Le informazioni utili.

Nei mesi estivi molte persone partono per le vacanze viaggiando in aereo. L’estate è il periodo dell’anno in cui si vola di più. Aumentano le tratte, le frequenze di voli e i passeggeri, insieme a tutti i problemi collegati. A cominciare dai ritardi, che sono sempre più numerosi, e a cui purtroppo possono aggiungersi anche le cancellazioni dei voli.

L’incremento del traffico aereo sta provocando in questa estate numerosi ritardi nelle partenze e negli arrivi degli aerei. Al di là dei problemi strutturali, vecchi o nuovi, uno molto comune e che si verifica abbastanza spesso è quello della perdita del bagaglio.

È abbastanza comune scendere da un volo, all’arrivo in aeroporto e non trovare il proprio bagaglio sul nastro trasportatore, quando è stato imbarcato in stiva. Qui di seguito vi spieghiamo cosa fare e come per recuperare il bagaglio smarrito in aeroporto. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Bagaglio smarrito in aeroporto, come recuperarlo in sicurezza

Quando il bagaglio viene smarrito dopo un viaggio in aereo, per mancata riconsegna all’aeroporto di destinazione, per recuperarlo occorre seguire una procedura precisa che nella maggior parte dei casi consente di riaverlo in tempi ragionevoli. Dopo aver atteso inutilmente il proprio bagaglio sul nastro trasportatore, è necessario recarsi all’ufficio “Lost and Found” dell’aeroporto.

Qui si dovrà esibire la carta di imbarco del volo e la ricevuta del bagaglio, con il suo codice di spedizione, ovvero quel talloncino adesivo che di solito viene incollato sulla carta di imbarco o sul documento di identità. Poi, si dovrà compilare l’apposito modulo con la descrizione del bagaglio e tutti i riferimenti al volo con il quale si aveva viaggiato. Si tratta del modulo PIR – Property Irregularity Report.

Quando si compila il modulo PIR è fondamentale fornire quante più informazioni possibili, indicando tutti gli elementi utili a individuare il bagaglio: dimensioni, forma, colore, marchio e altri. Inoltre, è consigliabile anche dare una descrizione dettagliata degli oggetti di valore contenuti nel bagaglio. Queste informazioni, infatti, potranno essere utili per il rimborso in caso di smarrimento definitivo.

Una volta compilato il modulo con tutti i dati richiesti, e i propri recapiti, va infine indicata la preferenza per la consegna, se ritirare personalmente in aeroporto il bagaglio recuperato o se farselo consegnare tramite corriere a casa o a un altro indirizzo indicato (es. in albergo se si è nel luogo di vacanza). Di solito, il bagaglio smarrito viene trovato entro 24 o 48 ore. Se non si ricevono notizie entro 21 giorni dalla compilazione del PIR, il bagaglio si considera smarrito definitivamente. In questo caso si dovrà avviare la pratica per il risarcimento.