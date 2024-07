Confermata la terza stagione dell’amata serie tv, ma c’è una brutta notizia: tutti di stucco

È stata ufficialmente confermata la terza stagione dell’amata serie TV di Mediaset. Ma i fan devono aspettarsi una brutta notizia: ecco le novità.

Negli ultimi giorni ci sono state parecchie novità riguardo le stagioni televisive di Rai e Mediaset, questo perché entrambe le aziende hanno ufficializzato la programmazione. Durante le conferenze stampa, infatti, hanno reso noti i titoli che il pubblico vedrà nei prossimi mesi e tra queste c’è una amata serie televisiva.

La prossima stagione televisiva 2024-25 sarà piena di novità, ma anche di grandi ritorno molto attesi dal pubblico. Tra questi c’è proprio la serie tv Buongiorno Mamma confermata per la terza stagione. Una notizia che ha reso felici tutti i fan che non vedono l’ora di tornare a seguire le vicende dei protagonisti che andranno in onda nei prossimi mesi su Canale 5. A confermarlo è stato proprio Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti televisivi.

Buongiorno Mamma 3 si farà, è arrivata l’ufficialità: le novità

Dopo la delusione dei fan di non aver visto la terza stagione nei mesi passati, ora in molti sono rimasti sorpresi e felici della conferma della serie televisiva che vede come protagonisti Rauol Bova e Maria Chiara Giannetta. Gli attori, infatti, sono tornati sul set per girare i nuovi episodi che andranno in onda prossimamente.

Per il momento però non c’è ancora una data ufficiale di messa in onda, quindi non sappiamo di preciso se le puntate verranno trasmesse nella prima o nella seconda parte della stagione. Quello che è certo è che le vicende della famiglia Borghi formata da Guido e Anna, interpretati appunto rispettivamente da Bova e Giannetta.

La trama non è ancora stata resa nota, ma sono state fatte delle ipotesi su come potrebbero andare le cose. Con ogni probabilità, infatti, la trama potrebbe seguire maggiormente le dinamiche legate ai figli della coppia. Al centro ci potrebbe essere proprio la figlia maggiore Francesca con le sue paure e inquietudini, così come Jacopo e i suoi amori turbolenti; e infine Sole, alle prese con la figlia.

Probabilmente tornerà a interpretare il ruolo di Agata Scalzi l’attrice Beatrice Arnera, ovvero la figlia di Maurizia il cui corpo è stato trovato in fondo al lago, a due passi dall’abitazione della famiglia Borghi, dove Guido andava a nuotare tutte le mattine. A questi personaggi, con ogni probabilità, se ne aggiungeranno di nuovi.