L’AcchiappaTalenti tornerà nel 2025? Milly Carlucci rompe finalmente il silenzio

Milly Carlucci pronta per tornare in tv ma L’AcchiappaTalenti? La conduttrice spiffera tutta la verità sul noto show Rai.

Un ritorno atteso quello di Milly Carlucci, proponendo così la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Quest’anno si comincia prima, a partire da settembre, perciò le puntate del dancing show si allungano: una notizia che ha reso felici gli appassionati di questo programma. Da mesi circolano indiscrezioni in merito alla composizione del cast – priorità della conduttrice, infatti quest’ultima ha dichiarato che la giuria verrà confermata in un secondo momento – e ora si hanno, finalmente, i primi due nomi ufficiali: Federica Nargi e Francesco Paolantoni.

Dopo la vittoria di Wanda Nara e Pasquale La Rocca, chi sarà la prossima coppia a far breccia nel cuore dei telespettatori? Dunque, l’attenzione mediatica è rivolta esclusivamente all’iconica trasmissione danzante, ormai un vero pilastro del palinsesto di Rai1. Tuttavia, L’AcchiappaTalenti che fine ha fatto? Uno spazio di intrattenimento, andato in onda questa primavera, in cui cinque talent scout famosi devono accaparrarsi il migliore artista o presunto tale, cercando di convincere il pubblico a casa. I fan preoccupati per il suo destino ma la conduttrice rompe il silenzio.

L’AcchiappaTalenti, ci sarà nel 2025? Parla Milly Carlucci

Impegnata con Ballando, per la prossima stagione televisiva, la ‘regina’ del piccolo schermo non trattiene l’emozione, durante la cerimonia di presentazione dei palinsesti. Intervistata da Davide Maggio, infatti, ha manifestato gioia nel poter riproporre ai suoi fidati fan un grande classico, quale giustappunto lo show danzante, il cui debutto è fissato per sabato 28 settembre, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Tra i rumors più insistenti, alcuni reali, altri fantasiosi, basta che se ne parli, accrescendo così la curiosità e le aspettative. Il suo sogno? Barbara D’Urso tra gli aspiranti ballerini vip ma “non rivelo le mie manovre“.

Benché vi sia fermento qualcuno sui social pone un quesito che si è espanso a macchia d’olio, divenendo, quindi gettonatissimo: L’AcchiappaTalenti tornerà? Si rammenti anche un altro programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato, divenuto ormai iconico quanto incerto – non a caso durante la stagione appena trascorsa ha subìto una battuta d’arresto.

Ebbene, come poc’anzi accennato, la conduttrice ha deciso di fare un po’ di chiarezza rilasciando la seguente dichiarazione: “adesso in questa stagione parliamo solo di Ballando. De L’AcchiappaTalenti e di tutto il resto se ne parlerà a Natale“. Non vuole anticipare troppo i tempi, preferendo, quindi, dedicarsi a un progetto alla volta. Ad ogni modo, stando alle sue ultime parole, sembrerebbe previsto il ritorno del talent show, magari nella primavera 2025.