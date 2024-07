La foto di Carlotta Mantovani con lui sui social: “Amore puro”, sono bellissimi

Carlotta Mantovan e la foto con lui sui social: “Amore puro”, sono bellissimi insieme. In tantissimi hanno commentato lo scatto.

Carlotta Mantovan è nota per essere la vedova dell’amato e stimato conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso il 25 marzo 2018 per un malore a seguito dell’ictus che lo colpì nell’ottobre 2017. Da allora Carlotta si è concessa poche comparse in televisione, preferendo rimanere appartata in Francia con sua figlia Stella, nata nel 2013.

Qui Carlotta si è potuta dedicare completamente a sua figlia, vivendo una vita lontana dai riflettori. Inoltre, non ha mai smesso con l’equitazione. Infatti, da sempre la showgirl è amante degli animali in genere ma soprattutto dei cavalli. Qualche settimana fa è stata fotografata assieme a sua figlia e ad un uomo misterioso di cui però non si sa molto. Ma è un’altra la foto che ha fatto incetta di like e commenti e in sua compagnia c’era proprio lui.

La foto di Carlotta Mantovan è “amore puro”: ecco con chi era la showgirl

Carlotta Mantovan solo nel 2023 è riapparsa in televisione nel cast di Ballando con le Stelle. Prima di allora solo poche altre volte si era trovata sotto i riflettori: nel 2018 aveva partecipato al programma “Portobello” condotto da Antonella Clerici e nello stesso anno, fino al 2020, aveva affiancato Michele Mirabella e Pier Luigi Spada in “Tutta salute” su Rai 3.

Un’esperienza, quella di Ballando con le Stelle, che lo stesso Fabrizio Frizzi avrebbe appoggiato. Infatti la Mantovan in quella circostanza aveva detto “Fabrizio mi avrebbe sostenuta, cosa che ha sempre fatto”. Comunque dopo la morte del marito e negli ultimi tempi, Carlotta ha continuato la sua vita con la figlia e alimentando ancora la passione per i cavalli.

Infatti, è proprio con un cavallo che Carlotta ha postato un tenero scatto che ha raccolto numerosi consensi. La showgirl che ha da qualche tempo schiarito i suoi capelli diventando bionda, si è fatta scattare una foto con un cavallo. Occhialoni da sole neri e un sorriso raggiante, gli hashtag che ha scelto sottolineano il suo amore per questi animali.

“Mi prendo i baci”, “Pure love”, “Horse of my heart”, “Horse Passion” e “Horse lover”: Carlotta non poteva essere più chiara. La sua passione e il suo amore per i cavalli è davvero senza limiti! Anche Antonella Clerici ha commentato il post della collega e amica scrivendo: “Eccovi di nuovo insieme”. I fan hanno riempito di complimenti la bella Carlotta e il suo cavallo marrone che effettivamente sembra dalla foto che lei stia dando un bacio. Inoltre chi segue Carlotta è molto felice di vederla così sorridente e gioiosa.