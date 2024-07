Vanessa Incontrada bellissima sulla riva del mare, i fan sbottano: “Non sembri neanche tu”

Vanessa Incontrada ha condiviso una bellissima foto al mare che però non è stata apprezzata da tutti i suoi follower.

Dopo il successo delle due stagioni della serie televisiva Fosca Innocenti, Vanessa Incontrada sarà presto protagonista di una nuova fiction targata Mediaset, Tutto quello che ho. L’annuncio dell’inizio delle riprese è stato riportato a maggio sul profilo ufficiale Instagram Qui Mediaset, in cui in primo piano c’è proprio l’attrice: “Al via le riprese della nuova serie di canale 5 Tutto quello che ho, prodotta da Mari Film, per Mediaset”.

La regia è di Monica Vullo e Riccardo Mosca e al fianco di Vanessa ci sarà l’attore Marco Bonini. L’attrice vestirà i panni di Lavinia, un’avvocatessa e una madre, mentre l’attore interpreterà Matteo, un poliziotto e un padre. La coppia è molto innamorata e felice ma sarà colpita da una terribile tragedia: la loro figlia verrà trovata senza vita. Nonostante la Incontrada sia impegnatissima sul lavoro, negli ultimi giorni è riuscita a ritagliarsi un po’ di tempo per se stessa. Approfittando delle vacanze estive, è andata al mare- come ha mostrato su Instagram- e ha sfoggiato una bellezza che non proprio tutti hanno apprezzato.

Vanessa Incontrada, la foto al mare cattura l’attenzione ma i fan sbottano: com’è apparsa l’attrice

Vanessa Incontrada negli ultimi giorni ha approfittato del caldo estivo per trascorrere qualche momento al mare e recuperare un po’ di riposo. Non è attivissima sui social, ma non manca comunque di aggiornare di tanto in tanto il suo profilo e mostrare come trascorre le giornate o raccontare una novità lavorativa. Tra le sue ultime immagini ha catturato l’attenzione dei fan una in particolare, dove appare sulla riva.

L’attrice nello scatto è raggiante e sfoggia un sorriso che emana molta luce. Indossa un vestito lungo, con lo spacco su una gamba, di colore verde acquamarina. Ha lo scollo in alto e un top nero che si intravede da sotto l’abito. Cammina sulla sabbia senza scarpe e mantiene la stoffa, e sembra quasi stare ferma per farsi fotografare. La foto, in men che non si dica, è stata accolta da migliaia di like e sono centinaia i messaggi che le sono arrivati, anche se non proprio tutti positivi.

Qualcuno ha infatti commentato spiegando che a suo parere non sembra lei: “Non sembra neanche lei”, ha annotato un utente a corredo. Gli altri follower, invece, hanno messo in evidenza la sua bellezza e si sono lasciati andare a complimenti e saluti. “Giornate di spensieratezza”, ha scritto Vanessa a corredo del post. L’attrice, a quanto pare, in attesa di ritornare protagonista della nuova stagione televisiva, si sta godendo le meritate vacanze.