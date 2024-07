Federica Nargi cambia look: mai vista così prima d’ora, irriconoscibile

Federica Nargi cambia look a sorpresa e i fan quasi stentano a riconoscerla: mai vista così prima d’ora, eccola – FOTO

Federica Nargi sorprende tutti quanti e lo fa cambiando look, rendendosi quasi irriconoscibile a tutti i suoi fan. Mentre l’estate continua, l’ex-velina di Striscia la Notizia è senza dubbio una delle vip più seguite dal pubblico; da tempo considerata una vera e propria icona di bellezza del nostro mondo dello spettacolo, riesce sempre a lasciare i follower senza fiato con tanti scatti dalla sua vita quotidiana e non solo.

In attesa di nuovi progetti televisivi (e non solo) la Nargi si sta godendo come tante altre sue colleghe questo periodo estivo, tra sole, mare e relax; negli ultimi giorni si è recata con la sua famiglia ad Ibiza, una delle isole europee più gettonate per le vacanze, specialmente da vip e calciatori.

Da Ibiza sono arrivati tantissimi contenuti social, tra cui anche un nuovo scatto che mostra la showgirl con un look completamente inedito: ecco la foto che sorprende tutto il web, in questo modo in molti hanno faticato a riconoscerla.

Federica Nargi, cambio di look ad Ibiza: l’ex-velina così – FOTO

Federica Nargi sembra non abbia nessuna intenzione di smettere di sorprendere tutti i suoi fan. Tramite una nuova foto pubblicata nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, la showgirl ha offerto uno sguardo al nuovo look scelto per il soggiorno ad Ibiza, dando sfoggio di una capigliatura davvero particolarissima.

Con tanto di occhiali da sole e costume intero abbinati, si è scattata un selfie mostrando in primo piano i lunghi capelli neri raccolti in treccine afro; un look decisamente inedito per la showgirl, ma che pare donarle come altre capigliature sfoggiate in passato. Una scelta sicuramente dettata dal clima vacanziero in cui si è trovata immersa l’ex-velina, ma che pare essere stata apprezzata da molti.

Oltre che per la sua particolare acconciatura, negli ultimi giorni la Nargi è finita sotto i riflettori anche per la particolare sorpresa fatta a sua sorella Claudia, che ha festeggiato i suoi quarant’anni. Nonostante fosse ad Ibiza, l’ex velina ha preso l’aereo per tornare a Roma e si è presentata sulla spiaggia della festa, cogliendo di sorpresa sua sorella mentre prendeva il sole sul suo lettino. Un bellissimo gesto, diventato subito virale sul web.