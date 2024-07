Francesco Paolantoni a Ballando con le Stelle, è ufficiale: arriva un commento inaspettato

Francesco Paolantoni è uno dei primi concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle: ecco il commento inaspettato sulla sua partecipazione

Francesco Paolantoni è il secondo concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle che andrà in onda a partire dal 28 settembre sempre con la guida di Milly Carlucci. Con lui sono stati annunciati anche Federica Nargi e Nina Zilli.

Il comico è noto al grande pubblico per i suoi tanti show in televisione e per il suo lavoro in teatro. È molto legato a Napoli, la città in cui è nato e che non ha mai lasciato, anche quando ha raggiunto il successo. Tante sono le sue apparizioni televisive in programmi importanti come “Mai Dire Gol”, “L’Ottavo nano”, “Made in Sud”, “Stasera tutto è possibile”. Inoltre ha anche recitato in 16 film e la scorsa primavera è stato talent scout in un altro programma di Milly Carlucci, “L’Acchiappatalenti”.

Francesco Paolantoni promette risate a Ballando con le Stelle: il commento inaspettato dell’insegnante

Francesco Paolantoni ha dato l’annuncio della sua partecipazione a Ballando con le Stelle postando un video (che è stato ripreso anche dalla pagina social ufficiale del programma) in cui balla e si scatena sulle note della canzone “Shake if Off” dell’artista dei record Taylor Swift.

Un balletto davvero molto divertente, un’anticipazione di quello che il pubblico deve aspettarsi da lui: tanto divertimento e risate. Ovviamente tantissimi sono stati i commenti entusiasti che Paolantoni ha ricevuto grazie al suo breve video annuncio. E tra questi ce n’è uno molto speciale, che non è passato inosservato.

Il commento in questione è di un volto già noto del programma, ovvero l’insegnante di danza Anastasia Kuzmina. La ballerina è approdata nel programma nel corso dell’ottava edizione di Ballando con le Stelle, nel 2012, quando ha fatto coppia con l’attore argentino Andres Gil, riuscendo ad aggiudicarsi la vittoria finale.

Nel 2014 la Kuzmina è tornata alla corte di Milly Carlucci accanto a Tony Colombo, mentre nel 2017 ha danzato assieme a Fabio Basile, classificandosi seconda. Nella quattordicesima edizione è arrivata quinta insieme ad Angelo Russo mentre nel 2020 faceva coppia con il pugile Daniele Scardina.

Nel 2021 era in coppia con Federico Fashion Style, e si è classificata quinta. L’anno scorso invece ballava con il conduttore e comico Teo Mammucari con cui è arrivata in finale. La ballerina, che quindi conosce bene il programma di Rai Uno, ha scritto sotto il video di Paolantoni: “La coordinazione c’è”, e ha aggiunto l’emoticon di un fuocherello.

Insomma, la Kuzmina si è espressa sul comico, dando la sua approvazione in merito all’approdo di Paolantoni a Ballando con le Stelle. La coordinazione infatti è essenziale per essere dei bravi ballerini. E chissà, magari i due faranno proprio in coppia insieme, ma per conoscere gli accoppiamenti tra vip e insegnanti bisognerà attendere ancora qualche settimana.