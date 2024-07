Pamela Camassa, non tutti hanno visto sua mamma: somiglianza da brividi

Pamela Camassa ha pubblicato sui social una foto dolcissima insieme a sua mamma: impossibile non notare la somiglianza.

Pamela Camassa è oggi un personaggio noto della televisione e del mondo dello spettacolo italiano. Era giovanissima quando ha iniziato a muovere i primi passi in questo ambiente. Nel 2002 infatti ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia e tre anni dopo si è classificata al terzo posto a Miss Italia. Sul piccolo schermo ha debuttato come valletta di Carlo Conti nel programma I raccomandati, in onda su Rai 1 e ha poi partecipato a Ballando con le stelle.

La showgirl è stata poi scelta come concorrente della terza edizione de La Talpa e in seguito ha fatto parte di altre trasmissioni. L’anno scorso ha partecipato a L’Isola dei Famosi dove è riuscita a conquistare il quarto posto. Oltre a essere nota per la sua carriera, lo è anche per la sua vita privata, dato che da molti anni è fidanzata con Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island. Pamela è una donna bellissima e piena di fascino e a quanto pare la bellezza è di famiglia, com’è evidente da uno scatto in cui appare con la sua splendida mamma.

Pamela Camassa, eccola insieme a sua mamma: la foto social fa boom di like

Oggi Pamela Camassa è particolarmente famosa sul piccolo schermo e di conseguenza lo è anche sui social. Attualmente è infatti seguita su Instagram da oltre quattrocentomila follower. Per questo, avendo un numero così alto di persone sul suo canale personale, non sorprende che cerchi di renderle partecipi della sua vita e soprattutto della sua quotidianità. Di recente ha pubblicato uno scatto insieme a sua mamma che non è passato inosservato.

La showgirl ha condiviso la foto con sua madre in cui entrambe appaiono sorridenti e con lo sguardo sereno. È evidente, osservando l’immagine, che abbiano parecchi tratti in comune e il primo, fra tutti, è la bellezza. “Mami”, ha scritto Pamela a corredo della foto che ha ricevuto l’apprezzamento di centinaia di persone. Tanti follower le hanno fatto i complimenti, altri le hanno lasciato solo un like. Non è la prima volta che si mostra insieme a sua mamma. In passato, in occasione del suo compleanno, le ha fatto delle dediche molto dolci.

Pamela è legatissima a sua madre, che si chiama Roberta, così come è tanto legata a sua sorella Manola. In una vecchia intervista rilasciata a Silvia Toffanin, aveva raccontato di provenire da una famiglia semplice e molto umile, che le ha insegnato i principi della vita. Parlando, invece, di sua sorella, aveva spiegato di avere con lei un rapporto davvero speciale: “Oggi abbiamo un rapporto speciale, siamo molto legate. È un’anima buona, la ringrazio per essere così e ringrazio i miei genitori per avermi regalato una sorella così”.