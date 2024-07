Re Carlo e Kate sempre più uniti dopo la diagnosi: il dolce gesto di lui verso la nuora

Re Carlo e Kate Middleton sono sempre più uniti dopo aver appreso la diagnosi del cancro: il gesto di lui nei confronti della nuora è dolce.

Il sovrano è sempre più vicino alla sua cara nuora, ma sicuramente a determinare la loro unione infallibile sono stati i due momenti più duri della loro vita, ovvero la scoperta della diagnosi del cancro. Re Carlo infatti è apparso sempre più vicino alla moglie del figlio proprio per questo male incurabile che affligge entrambi: ecco il gesto inaspettato e dolce.

Un periodo nero per la Corona inglese che ha quasi dell’incredibile. Sapere di avere sia il Re che la futura regina affetti dal cancro ha devastato la Famiglia e i sudditi. Kate e Carlo si sono uniti sempre di più dopo la diagnosi che li accomuna e sicuramente riescono a capire forse le debolezze l’uno dell’altro. Proprio per questo il sovrano ha compiuto un gesto dolcissimo nei confronti della nuora: ecco di cosa si tratta.

Problemi per la Royal Family: Re Carlo e la principessa Kate uniti dalla diagnosi

Re Carlo e la principessa Kate Middleton hanno un profondo rapporto fatto di stima, affetto e anche di cure reciproche. La moglie del figlio infatti ha un legame con il sovrano decisamente inaspettato e particolare. Come ha fatto sapere la rivista Hallo! quello che ha unito i due è infatti la diagnosi di tumore che ha colpito entrambi nel corso dello scorso anno. Condividere la battaglia contro il cancro ha dato sicuramente ai due un impulso nuovo e tanta voglia di farsi forza per affrontare la loro personale battaglia.

Non si sa esattamente quale sia il tumore che ha colpito Kate, ma solo che è stato scoperto il tutto in seguito a un intervento all’addome. Anche per Re Carlo non si hanno dettagli certi sulla natura del cancro, ma si è parlato spesso di un tumore alla prostrata. La vicenda è stata messa in luce da un esperto reale Richard Jobson che al Daily Mail ha svelato un gesto dolcissimo del sovrano nei confronti della nuora ovvero qual è il soprannome che il re ha dato a Middleton.

La principessa del Galles, come afferma Jobson, chiama “nonno” re Carlo che, invece si riferisce a lei con soprannomi molto cari come “amata” o “cara” nuora. “Si vede che Carlo è preoccupato per Kate Penso che voglia assicurarsi che la principessa sappia che se può fare qualcosa per lei, lo farà. Il re desidera che la nuora torni in salute quanto prima e, in questo periodo, le è molto vicino. Sono sicuro che lui è stato una fonte di conforto per lei nello stesso modo in cui lei lo è stata per lui. Penso che la malattia li abbia avvicinati ancora di più. Carlo ha sempre avuto un’enorme considerazione per sua nuora. Pensa che sia semplicemente meravigliosa“, conclude l’autore della biografia sulla Principessa.