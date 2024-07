Vacanza da sogno? Su quest’isola è possibile: solo pochi riescono a visitarla, ecco perché

E’ possibile fare una vacanza da sogno su un’isola quasi vuota dove solo in pochi possono approdare: ecco dove si trova.

Esiste un’isola da sogno dove tutte le persone si possono recare per fare un viaggio esclusivo: è incontaminata e solo in pochi riescono davvero a visitarla. Ecco dove si trova e perché é complicato andarci.

L’eccessivo turismo, soprattutto nelle zone più gettonate, ha reso le vacanze un incubo per moltissime persone. Chi è alla ricerca del relax infatti trova sempre più occasioni per poter sfuggire al caos e questa isola potrebbe davvero farvi vivere una vacanza da sogno: ecco dove si trova e perché è così ambita.

Isola per vacanze da sogno: ecco dove si trova e come mai tutti la adorano

Il settore travel, anche in seguito alla pandemia e a quella voglia di esplorare e viaggiare sempre più incessante, è cresciuto a livelli esponenziali. Ci sono però delle mete che, anche se bellissime. alle volte evitiamo per la presenza di troppi turismi. I social hanno reso alcuni luoghi troppo gettonati e questi vengono presi d’assalto. Ma location con ancora natura selvaggia e posti incontaminati esistono ancora: eccone uno meraviglioso.

Ci sono paradisi incontaminati lontani dal caos dove i viaggiatori si dirigono non per mostrarlo su Instagram, ma per trascorrere una vacanza da sogno: ecco quali sono. Un’isola a forma di mezzaluna il cui nome è Nord Howe Island; situata in un luogo lontanissimo, difficile da raggiungere ed esplorare ovvero tra l’Australia e la Nuova Zelanda. Per chi dovesse avere la fortuna di poterci andare davanti a sé ritroverebbe uno di quei luoghi magici che solo con l’immaginazione si possono raggiungere.

Acque cristalline piene di pesci colorati, luoghi incontaminati e natura selvaggia che però, nonostante siano meravigliosi, solo in pochi possono visitare. Questa destinazione infatti è perfetta ma non si confà al turismo di massa. Pochissimi sono i viaggiatori che si dirigono qui ogni anno e questo per un motivo ben preciso. Sono solo 400 le persone che possono arrivare sull’isola.

La decisione è stata presa per rendere il luogo sempre così bello e speciale infatti è patrimonio dell’UNESCO dal 1982. Solo rispettando queste regole si possono tenere al sicuro le specie endemiche e le peculiarità del luogo. L’isola è comunque e gettonata infatti si consideri che per andarci bisogna prenotare anni prima. L’isola è abitata da poche persone e per lo più è ricoperta da foresta e riserve marine. In pochi usano la tv o internet.