Il Paradiso delle Signore, l’annuncio dell’attrice prima della nuova stagione: “Lo faccio da 5 anni”

La fortunata soap opera di Rai Uno torna a settembre, una delle protagoniste de Il paradiso delle signore svela un retroscena inedito.

“Lo splendore e la bravura”, “Non vedo l’ora”, “Meraviglioso e simpatico cast, vi aspettiamo!”, “Non sto più nella pelle, ci vediamo presto”- sono solo alcune delle centinaia di repliche comparse sotto l’ultimo post condiviso da una delle attrici più amate dai telespettatori. La protagonista de Il paradiso delle signore ha infatti pubblicato su Instagram un video molto particolare, in didascalia invece svela qualche dettaglio riguardante la sua esperienza sul set.

Il rientro in palinsesto è atteso per settembre e la curiosità tra il pubblico – come si evince anche dai commenti – cresce esponenzialmente col passare dei giorni. Fortunatamente ci sarà da pazientare poco, perché la messa in onda è proprio dietro l’angolo; siamo praticamente agli sgoccioli. “Ci vediamo a settembre su Rai Uno, dal lunedì al venerdì, con la settima stagione”: scrive lei, dando appuntamento ai fan. L’hype è schizzato alle stelle e non poteva essere altrimenti.

Il paradiso delle Signore, parla Gloria Radulescu: “Da cinque anni…”

Dopo aver frequentato il liceo artistico decise di diventare maestra d’arte orafa ma la sua vita prese una piega inaspettata nel 2012 quando partecipò alla 73esima edizione di Miss Italia, entrando nella Top10. L’anno successivo è quello della svolta perché prima si diploma al centro di recitazione e dizione Teatrificio 22, e nel 2016 termina il percorso di studi al Centro sperimentale di cinematografia. A far ottenere la definitiva consacrazione a Gloria Radulescu è stato senza dubbio il ruolo di Marta Guarnieri de Il paradiso delle signore.

Ed è proprio della sua avventura all’interno del cast della soap opera che ha parlato in uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram. È grazie allo sceneggiato infatti se è tornata ad essere una ‘bambina felice’. “Questo bambino, questa bambina esiste ancora ed è sempre dentro di noi. Bisogna solo ricordarselo e imparare a incontrarlo”, ha spiegato e poi ha aggiunto: “Grazie a questo fantastico progetto e a questa meravigliosa famiglia sto giocando ormai da cinque anni con la mia bimba e ne sono profondamente grata”.

Il suo ritorno è attesissimo ma non ci sarà ancora molto da pazientare perché tra poche settimane la rivedremo sul piccolo schermo, per la settima stagione. A dare l’appuntamento ai fan è l’attrice stessa: “Ci vediamo a settembre su Rai Uno dal lunedì al venerdì con la settima stagione!”.