GF, nel cast anche la tentatrice di Temptation più criticata di quest’anno: “Si sapeva”

Si sta delineando il cast del nuovo GF e tra le concorrenti potrebbe esserci una delle tentatrici più discusse di Temptation Island

Il mese di settembre si sta avvicinando sempre di più, quindi conduttori e autori Tv sono al lavoro per preparare al meglio i programmi che ci terranno compagnia dall’autunno in poi. Nessun dettaglio deve essere trascurato, soprattutto per le trasmissioni che occuperanno diversi mesi del palinsesto, come accadrà ancora con il GF, durato nella scorsa edizione addirittura più di sei mesi.

Alfonso Signorini è al lavoro con i suoi autori per individuare i personaggi che reputa idonei ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Non solo Vip in cerca di nuova visibilità e che potrebbero approfittare di questa occasione per rilanciare la loro carriera, ma anche persone comuni. Ma al Grande Fratello potrebbe fare il suo ingresso anche chi si è distinto nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island. Anzi, corrono voci che una delle tentatrici più discusse del reality condotto da Filippo Bisciglia sarebbe ben vista da Alfonso Signorini.

Al GF arriva la tentatrice di Temptation Island, l’indiscrezione clamorosa: Signorini la vuole

I concorrenti del Grande Fratello devono sapere dar vita a dinamiche accattivanti per il pubblico. Serve gente che faccia parlare di sé. Per questo motivo Temptation Island è la fonte di ideale dalla quale attingere qualche nuovo gieffino, esattamente come accaduto l’anno scorso grazie al noto triangolo amoroso composto da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Secondo quanto riporta TvBlog, Alfonso Signorini avrebbe così messo gli occhi su Maika Randazzo, la tentatrice che è stata maggiormente vicina a Lino Giuliano, contribuendo alla rottura con la fidanzata Alessia Pascarella. Anzi, il conduttore del GF, secondo quanto riportato da Dagospia, vorrebbe anche i due ex fidanzati nella Casa di cinecittà.

A quel punto le liti sarebbero quasi assicurate, visto il carattere impetuoso di tutti e tre. L’ex tentatrice, infatti, non ha esitato nel corso della sua esperienza nel reality a rispondere per le rime a Lino, che l’aveva addirittura accusata di “fare amicizia con tutti” come se questa fosse una cosa negativa, ma lei aveva ribadito di poterlo fare visto che, a differenza sua, è single.

Non ci sono ancora ufficialità, a riguardo, è bene precisarlo, ma se così fosse non è detto che il loro ingresso avvenga in contemporanea e sin dalla prima puntata. Il reality, infatti, è lunghissimo, per questo alcuni inquilini potrebbero varcare la porta rossa anche successivamente, seguendo uno schema simile a quello visto nella scorsa edizione.

Pensare che le due donne possano andare d’accordo appare difficile. Del resto Maika, che oggi starebbe ancora frequentando Lino, non ha esitato a dire la sua su Instagram: “Alessia non mi piace. Anche se continua a lanciare frecciatine e a insultare, non ho nulla contro di lei. Una donna ferita può reagire in questo modo, da donna matura posso capirlo. Spero che questo teatrino finisca presto e che ognuno possa vivere felicemente la propria vita”. Il teatrino potrebbe in realtà proseguire nel GF, ma per averne la certezza bisogna attendere ancora un po’.