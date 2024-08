Chiara Ferragni senza filtri: lo scatto al naturale mostra un ‘dettaglio’ da urlo

Sui social Chiara Ferragni si mostra al naturale e fa impazzire i suoi tantissimi fan, questi notano un dettaglio pazzesco, di che si tratta.

Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per Chiara Ferragni a causa dello scandalo del pandoro e della fine del suo matrimonio con Fedez. Per anni i due si sono sempre mostrati molto complici e innamorati, la loro rottura è stata come un fulmine a ciel sereno per i loro tantissimi e affezionati fan. Questi nonostante tutto continuano a sperare di rivederli insieme come coppia.

Al momento una riconciliazione non sembra affatto possibile, stando ai rumors ad oggi i due non si rivolgono nemmeno la parola. Però, nei giorni scorsi lui aveva ricominciato a seguire l’ex mogie sul suo profilo Instagram, un dettaglio che non è certo sfuggito ai fan più attenti. Dopo qualche ora il rapper non seguiva più la nota influencer, probabilmente ha tolto il segui non appena ha visto che lei non ha ricambiato.

Entrambi a quanto pare stanno provando a voltare pagina dopo la fine della loro chiacchiera storia d’amore. Lei è stata pizzicata in spiaggia con un uomo e i suoi figli, Fedez invece è stato più volte paparazzato in atteggiamenti intimi con più donne. Ad oggi sembra che stia ancora frequentando la modella francese Garance Authié.

Chiara Ferragni in versione acqua e sapone piace ai fan, il dettaglio non sfugge

La splendida influencer si sta godendo le vacanze estive con i suoi figli e i suoi più cari amici, diverse le destinazioni scelte fino ad ora per rilassarsi e divertirsi. Sui social tutti i giorni aggiorna i suoi tantissimi e affezionati fan in merito alla sua quotidianità, uno scatto postato nelle sue storie di Instagram ha incantato praticamente tutti.

Lo scatto la ritrae mentre si scatta un selfie in primo piano. Come sempre Chiara Ferragni è meravigliosa, in versione acqua e sapone ha fatto impazzire tutti coloro che con grande affetto la seguono. Sguardo profondo e bellezza che incanta, anche senza trucco è favolosa ed è riuscita come sempre a catturare non poco l’attenzione dei suoi seguaci.

Un dettaglio non è affatto passato inosservato, di che si tratta? Senza make-up le lentiggini sul viso sono ben visibili, lei stessa nella storia ha scritto che le lentiggini sono tornate. Sono in molti a pensare che le donino moltissimo, lei in qualsiasi modo decide di mostrarsi è sempre splendida, i suoi seguaci la adorano.