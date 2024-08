Un Posto al Sole finale di stagione, Roberto ora vuole lei: “Marina dimenticata”

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 5 al 9 Agosto, Roberto verrà messo con le spalle al muro da Marina

Un Posto al Sole è una delle soap più apprezzate dal pubblico. Questa stagione è stata davvero interessante. I personaggi hanno dovuto relazionarsi con situazioni difficili, in grado di capovolgere le loro esistenze, e stando alle ultime anticipazioni la settimana dal 5 al 9 Agosto sarà davvero coinvolgente.

In particolare, Roberto metterà in atto un folle piano per ottenere la custodia di Tommy. Coinvolgerà Magda, la zia di Ida, e terrà all’oscuro Marina. Tale strategia, però, non si rivelerà del tutto efficace. Alcune decisioni, infatti, gli impediranno di portare a termine il suo piano.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 9 Agosto: Roberto travolto dalla rabbia

La stagione di Un Posto al Sole, ormai, sta per concludersi. L’ultima puntata andrà in onda venerdì 9 Agosto. A partire dalla settimana successiva e fino al 23 Agosto, Rai 3 manderà in onda uno speciale per ripercorrere tutti i momenti più belli della soap. I prossimi episodi saranno caratterizzati da importanti colpi di scena. Tutto ruoterà attorno a Roberto Ferri e al suo piano escogitato per riottenere l’affidamento del piccolo Tommy.

Sarà pronto a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo. Deciderà di provare a mettere in cattiva luce Ida, in modo da farla passare per una cattiva madre. Si metterà in contatto con Magda per spingerla a fornire una pessima descrizione della nipote. Ma nonostante l’odio che Madga prova nei confronti della nipote, le cose non andranno secondo i piani. La donna, infatti, darà un appuntamento alla giovane per parlare con lei.

Si tratterà di un incontro davvero importante. Le due avranno modo di confrontarsi e di affrontare diverse questioni ancora aperte. E alla fine Magda si tirerà indietro, scegliendo di non testimoniare più al processo. Roberto, ovviamente, non resterà con le mani in mano. Farà fatica a gestire la rabbia legata a questo inconveniente. Non potrà neanche sfogarsi con Marina perché ha scelto, in precedenza, di non coinvolgerla in tutto questo.

Ancora una volta, apparirà distante da lei. Il suo atteggiamento, tuttavia, susciterà in Marina alcune perplessità. La donna noterà qualcosa di strano e, desiderosa di scoprire la verità, comincerà a seguirlo. Alla fine, messo con le spalle al muro, sarà costretto a confessare quello che era il suo intento. Non ci sono ancora molte informazioni in merito, però tra Roberto e Magda potrebbe nascere qualcosa di inaspettato. Si ricorda che gli episodi della nuova stagione di Un Posto al Sole verranno trasmessi a partire da lunedì 26 Agosto.