“Io lo amo”, i due attori di Un Posto al Sole visti così: la video confessione

Sono due interpreti amatissimi di Un Posto al Sole, che da anni ci coinvolgono moltissimo con le loro vicende. Ecco che cosa hanno svelato.

Un Posto al Sole è una soap opera italiana longeva, che da anni tiene compagnia, tutte le sere, a milioni di telespettatori su Rai 3. Un grande successo che dura da 28 anni.

Tanti sono i personaggi che in questi anni sono passati fra le mura di Palazzo Palladini; volti che hanno fatto la storia del programma e conquistato il cuore del pubblico. Le vicende sono sempre molto appassionanti e coinvolgenti e sono, oltre alla bravura degli attori, quel quid che rende questa serie tra le più amate in Italia.

Come spesso accade quando si guardano soap così longeve, ci si affeziona ai personaggi, a quelli che interpretano i buoni ma anche a quelli che interpretano i cattivi. La ragione è che, peraltro, chi fa il cattivo deve compiere un lavoro maggiore anche su se stesso, e tirare fuori ancora più talento.

UPAS, due amatissimi attori si raccontano: cosa hanno svelato

I fan di Un Posto al Sole sono particolarmente legati alle storie e ai personaggi e, chiaramente, vogliono saperne sempre di più anche su chi da loro un volto e una voce. Oggi si è interessati a conoscere qualche retroscena che coinvolga anche il loro privato; e oggi, in realtà, con l’uso dei social, si sono abbattuti questi muri.

In una recente intervista rilasciata a Radiocorrieretv, due amati personaggi di Un Posto al Sole, Riccardo Polizzy Carbonelli, che interpreta Roberto Ferri, e Nina Soldano, che interpreta Marina Giordano, hanno parlato a cuore aperto dei loro personaggi. Carbonelli veste i panni di Roberto Ferri ormai da quasi 23 anni, e Soldano invece da un volto a Marina Giordano da poco più di 21 anni. Come sappiamo, i due personaggi sono sempre stati un po’ rivali davanti la telecamera, dando vita a un tira e molla che si sussegue da anni.

“Siamo ancora qui, cane e gatto” dice Soldano “però ci vogliamo un gran bene. Diciamo che non facciamo male a nessuno, in fondo, perché sappiamo che è una fiction e quindi ci divertiamo ad azzannare e ad azzannarci, proprio perché sappiamo che non ci facciamo del male”.

“C’è quella rete di protezione”- aggiunge Polizzy Carbonelli- “di cui si è parlato tanto, che è la finzione e soprattutto, il nostro contraltare sono i buoni”. L’interprete di Marina Giordano ribatte, riferendosi a Carbonelli: «Ma quanto è bravo Riccardo? Lo amo, io lo amo!“. “E io amo le” – aggiunge Carbonelli. I due attori, che sono ovviamente solo amici da anni, hanno raccontato di avere una grande chimica lavorativa sul set. Sono in grande sintonia, e ormai, come hanno detto anche loro, si capiscono con “un battito di ciglia“.