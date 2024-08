Tavolara, meta da sogno per camminare nella natura: una perla della Sardegna

La Sardegna è una delle regioni più frequentate in estate ma chi è alla ricerca di una meta da sogno dovrebbe andare a Tavolara.

Una delle regioni più frequentate in estate da turisti italiani e stranieri è la Sardegna. Questa terra ha davvero tanto da offrire: storia, natura, arte, belle spiagge, mare incantevole e buona cucina. Così, da nord a sud, da est a ovest, è tutta bella. Chi è alla ricerca però di una meta da sogno in Sardegna, in cui entrare in pieno contatto con la natura, non può perdere l’isola di Tavolara.

Questa si trova nella parte nord-orientale della regione e fa parte dell’Area Marina Protetta di Tavolara e Punta Coda Cavallo. Tavolara è una delle più suggestive mete della Sardegna. Fa parte della provincia di Sassari ed è un vero paradiso per tutti gli amanti della natura. Ecco cosa fare e vedere in questa indimenticabile destinazione sarda.

Cosa fare e cosa vedere a Tavolara

La particolarità dell’isola è il massiccio di origine calcarea che si erge a 565 metri sul livello del mare. Ma non meno suggestive sono le tante calette, da cui si staglia un mare dalle acque cristalline, ideale per chi ama le immersioni e le belle nuotate. Chi si trova a visitare l’isola, infatti, potrà fare proprio il pieno di mare, dato che è la principale attrazione di Tavolara.

Fra le spiagge più belle ci sono quella dello Spalmatore di Terra, Punta Tramontana, Istmo del Passetto, Chinelli e Cala Levante. Tavolara è anche la meta perfetta per passeggiate ed escursioni nella natura. Infatti, qui è presente un percorso ad anello in tutta l’aera marina protetta, per ammirare la vegetazione e la fauna che si trova sull’isola. Con un altro percorso più duro, adatto ai più esperti, si può raggiungere anche la punta dell’isola.

L’isola è la meta ideale anche per gli amanti della buona cucina di pesce, che si potrà gustare in molti ristoranti che servono pietanze a base di pesce freschissimo. Chiunque sia interessato a raggiungere Tavolara, potrà farlo utilizzando una delle imbarcazioni che parte dal Porto San Paolo, a 13 km da Olbia. In 20 minuti si raggiungerà l’isola ed in particolare Spalmatore di Terra, il punto più vicino al centro urbano. In alternativa si possono usare anche imbarcazioni private per raggiungere questa incantevole meta da sogno della Sardegna.