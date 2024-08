Rossella Brescia, la malattia che ha segnato la sua vita: non esiste una cura

Rossella Brescia è alle preso con una malattia che ha segnato la sua vita, infatti ha scoperto che non esiste una cura per il suo male

Da anni la ballerina si ritrova a combattere con una delle malattie più devastanti che possa esserci, un male che cambia per sempre e totalmente la vita di una persona. Non esiste una cura contro chi soffre di questa patologia e lei ne parla come una condizione in cui è purtroppo costretta a vivere.

Anche se pochi ne parlano, è importante farlo perché questa malattia può rovinare la qualità della vita delle donne che purtroppo ne soffrono. La Brescia ha voluto quindi condividere la sua drammatica esperienza: ecco perché.

Rossella Brescia e il male incurabile: ecco perché ha parlato della sua brutta esperienza

Con grandissimo coraggio la ballerina ha scoperto di avere questa malattia dopo un malore. Alla rivista OK Salute ha parlato quindi della sua condizione, che riguarda molte donne, ma di cui purtroppo si parla ancora troppo poco. Rossella Brescia ha rivelato di soffrire di endometriosi.

Una malattia che colpisce le donne in età riproduttiva e spesso compare tra i 25 e i 35 anni. Al momento non si conoscono con precisione le cause dell’endometriosi, ma quello che si sa è che può essere trattata con un approccio chirurgico o farmacologico e che solitamente conduce all’infertilità.

Nel 2022, ospite a Oggi è un altro giorno, programma di Rai Uno, la conduttrice e attrice raccontò la sua esperienza con l’endometriosi. “Capita di avere un ciclo mestruale abbondante e doloroso, ma il mio lo era anche troppo”. Così un giorno mentre era a Milano si recò in ospedale per i dolori all’addome e qui le venne proposto un intervento. Spaventata, Rossella tornò a Roma e dopo vari esami le vanne confermata la diagnosi di endometriosi. Si sottopose così ad una laparoscopia che “mi fece rinascere. I dolori erano spariti”, spiegò la Brescia sempre a Oggi è un altro giorno.

Dopo sette anni però il problema si ripresentò con la formazione anche di cisti e con un fibroma, per cui la conduttrice è tornata ad affrontare questa malattia. Sicuramente lo stress influisce in modo negativo sulla sua vita per cui ha deciso di vivere in modo sano e di praticare anche yoga. La malattia per tantissime donne è debilitante, infatti Rossella, con altri personaggi dello spettacolo, ha deciso di parlarne per affrontare un argomento difficile su un male con cui tantissime donne purtroppo devono convivere, cambiando radicalmente la loro esistenza.