Uomini e Donne, Raffaella con il “pancione”: la foto che fa sognare i fan

Raffaella Scuotto è comparsa improvvisamente con il “pancione”, ed è bastato perché tutti gridassero alla gravidanza

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si stanno godendo delle bellissime vacanze in Portogallo. La coppia nata a Uomini e Donne è più unita che mai e adesso la foto dell’ex corteggiatrice con il “pancione” ha scatenato tutti i fan dei due fidanzati. Da quando hanno lasciato il programma di Maria De FIlippi la loro relazione va a gonfie vele e l’arrivo della cicogna sarebbe una vera gioia per tutti.

Impossibile non notare il dettaglio che si intravede nella foto pubblicata da Raffaella, il vestito largo mostra un rigonfiamento quanto mai sospetto e la voce su una possibile gravidanza di lei si è diffusa velocemente.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto e il dettaglio nella foto fa impazzire di gioia i fan: le svela la verità

Raffaella e Brando sono partiti per il Portogallo, dove vive il padre di lui, e stanno visitando i luoghi più belli del paese lusitano. Una vacanza da sogno per la coppia, che è davvero affiatatissima. E proprio nel corso di questo viaggio, Raffaella ha pubblicato una foto un po’ sospetta sul suo profilo Instagram.

Come si vede dalla fotografia, sembra che l’ex corteggiatrice sotto il vestito nasconda un “pancione”. In tantissimi se ne sono accorti, tant’è che Raffaella ha deciso di condividere uno dei messaggi ricevuti dai fan in cui le è stato scritto che nello scatto in questione sembra incinta. In realtà, poiché si trovava in un posto conosciuto per essere estremamente ventilato, l’aria nel vestito ha creato questo rigonfiamento, provocando l’effetto ottico “sospetto”.

Raffaella Scuotto, dunque, non è incinta, ma un colpo di vento al suo vestito ha fatto credere a tantissimi fan che lei e Brando potessero già aspettare un bambino. La coppia è ancora molto giovane e al momento ha scelto di non andare a convivere. I due fidanzati, infatti, vivono in due città molto distanti, lei a Napoli e lui a Treviso e tempo fa avevano detto che avrebbero atteso ancora un po’ per un passo così importante.

Al momento si stanno godendo il loro amore intenso e da favola, si vedono tutte le volte che possono, organizzano divertenti viaggi e documentano tutto sui social per la gioia dei tanti ammiratori che vogliono sapere come prosegue la loro storia. Raffaella e Brando per tantissimi telespettatori di Uomini e Donne formano una delle coppie più amate.