Endless Love, c’è la proposta di matrimonio: chi si sposa (a sorpresa). Spoiler prossime puntate

Proposta di matrimonio a sorpresa nelle prossime puntate del serial tv Endless Love: ecco chi si sposerà a sorpresa!

Endless Love è una delle tante serie tv turche che ha preso piede in Italia nei mesi scorsi. La Mediaset, da qualche anno a questa parte, ha deciso di puntare proprio sulle serie tv ideate e girate in Turchia che, di fatto, hanno catturato il pubblico sia della fascia pomeridiana che quella serale.

Per quanto riguarda Endless Love, la serie va in onda su Canale 5 dallo scorso mese di marzo e racconta la storia di Kemal Soydere, figlio di una famiglia di umili origini, e di Nihan, la figlia dei ricchi Önder Sezin e Vildan Acemzade, e ha anche un fratello gemello Ozan che ama teneramente. A causa dei pessimi affari di famiglia Nihan è costretta a sposare Emir. Ma la ragazza incontra per la prima volta sull’autobus proprio Kemal…

Matrimonio a sorpresa in Endless Love, ecco chi convola a nozze

Come detto, in soli cinque mesi dalla sua prima messa in onda su Mediaset, Endless Love ha avuto un riscontro importante di pubblico che non aspetta altro di sapere cosa accadrà ai protagonisti della loro serie tv preferita. In questo articolo vedremo proprio alcune importante anticipazioni che riguardano la serie e, in particolare, un matrimonio a sorpresa!

Nelle prossime puntate di Endless Love, infatti, Kemal, finalmente, farà la grande proposta ad Asu e lei, commossa, accetterà. Sembra che per loro stia per iniziare una nuova vita, ma le ombre del passato e le macchinazioni di Emir non tarderanno a farsi sentire. Mentre Kemal e Asu si preparano alle nozze, Emir, ossessionato da Nihan, trama vendetta.

Emir, infatti, ricatterà Asu, minacciando di rovinare il suo matrimonio se non gli consegnerà una prova incriminante contro Ozan. Nihan, nel frattempo, sarà costretta a partecipare alla festa di fidanzamento del suo ex amore, un dolore troppo grande da sopportare. La verità sulla relazione tra Emir e Zeynep continua a tormentare la famiglia Sezin.

Ozan, geloso e sospettoso, chiederà a Zeynep di fare un test di paternità per mettere fine alle voci. Nel frattempo, Kemal scoprirà un segreto che lo porterà faccia a faccia con Hakki, lo zio di Asu. Vedremo anche, nelle prossime puntate del serial tv che, nonostante l’amore e la felicità, il matrimonio tra Kemal e Asu è in pericolo. Emir, con la sua solita spietatezza, farà di tutto per separarli. Riuscirà a portare a termine il suo piano diabolico? E Nihan, riuscirà a superare il dolore e a voltare pagina?

Le prossime anticipazioni di Endless Love ci promettono un agosto ricco di emozioni e colpi di scena. Amori impossibili, vendette, ricatti e segreti verranno svelati uno dopo l’altro. Non perdetevi le nuove puntate di Endless Love, dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5!