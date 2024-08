I viaggiatori ne vanno pazzi: queste destinazioni sono le più pubblicate su Instagram, a prova di foto

Sai quali sono i posti d’Italia più pubblicati su Instagram? Sono i laghi più belli della penisola e devi assolutamente andarci

Con l’arrivo dell’estate viene voglia di andare al mare, ma non solo. Molti non vedono l’ora di godersi anche posti più tranquilli delle affollate spiagge. Un esempio sono i laghi. E in Italia ci sono alcuni dei laghi più belli che si possano visitare. Infatti sembrano quasi usciti da una cartolina e sono anche tra i luoghi più fotografati e pubblicati sui social come Instagram.

Questi laghi catturano l’attenzione di visitatori provenienti da tutto il mondo, diventando protagonisti delle foto più invidiate su Instagram. Si tratta di veri e propri gioielli naturalistici che invitano a esplorare la loro bellezza in ogni stagione. Vediamo quali sono e perché dovresti visitarli.

Le destinazioni italiane più pubblicate su Instagram dai viaggiatori

Al primo posto non possiamo non citare il maestoso Lago di Garda. Con oltre 3 milioni di menzioni sui social, questo gigante tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige è una vera attrazione per i turisti di ogni genere. Le sue acque blu cobalto, incorniciate da montagne imponenti e pittoreschi borghi sulle rive, offrono scenari da cartolina che incantano. Inoltre è anche un paradiso per gli appassionati di sport acquatici, escursionisti e amanti della cultura che desiderano esplorare castelli e villaggi storici.

Proseguendo troviamo il Lago di Como che incanta con la sua eleganza senza tempo. Con circa 1,5 milioni di menzioni su Instagram, questo lago circondato da montagne e antichi borghi è da secoli una meta prediletta per scrittori, artisti e celebrità in cerca di pace e privacy. Ville storiche, giardini incantati e una cornice naturale indimenticabile rendono il Lago di Como non solo un’attrazione turistica, ma un’icona di bellezza serena.

E poi troviamo il Lago Maggiore che si estende tra l’Italia e la Svizzera, offrendo paesaggi che combinano la maestosità alpina con la tranquillità delle acque azzurre. Con oltre 1,3 milioni di menzioni, il lago è celebre per le affascinanti Isole Borromee, che emergono come gioielli verdi in mezzo all’acqua. Stresa, con i suoi hotel di lusso e giardini esotici, è la porta d’accesso ideale per esplorare questo paradiso lacustre.

Con quasi mezzo milione di menzioni, troviamo il Lago di Braies, un’icona delle Dolomiti. È una destinazione imperdibile per escursionisti, fotografi e chi cerca semplicemente una fuga nella natura. Poi troviamo il Lago d’Iseo, vicino Milano. Con oltre 340.000 menzioni, questo lago è circondato da piccoli borghi pittoreschi e offre un ambiente ideale per fuggire dal caos cittadino. E infine troviamo il Lago d’Orta con ben 215.000 menzioni che incanta con la sua bellezza e i suoi panorami mozzafiato.

Scendendo al Centro Italia, troviamo il Lago Trasimeno con le sue 182.000 menzioni, meta ideale per chi cerca natura, storia e gastronomia autentica. E ancora, il Lago di Bolsena che è il lago vulcanico più grande d’Europa, con oltre 110.000 menzioni. Questo lago offre spiagge sabbiose, acque limpide e una storia antica che si riflette nelle città medievali sulle sue rive.

Una menzione va anche al Lago di Carezza, situato nel Trentino-Alto Adige, con oltre 108.000 menzioni su Instagram. Questo lago è famoso per il suo panorama alpino e il leggendario abete rosso che si riflette sulle sue acque turchesi. E chiudiamo con il Lago di Bracciano che offre panorami suggestivi a nord della Capitale. Con poco più di 95.000 menzioni su Instagram, questo lago è circondato dai Monti Sabatini e offre spiagge tranquille, acque cristalline e una storia millenaria.