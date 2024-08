La Talpa, arriva l’indiscrezione clamorosa: la novità lascia tutti di stucco

Novità clamorosa per La Talpa che già riesce a sorprendere il pubblico a pochi mesi dal debutto: la notizia desta forte stupore.

Diletta Leotta è pronta per questa nuova avventura come conduttrice di un reality. A seguito di numerose indiscrezioni, ripensamenti e trattative, alcune senza successo – i rumors ritengono che la giornalista sportiva sia stata la seconda scelta di Mediaset, dopo il rifiuto di Ilary Blasi perché poco convinta del progetto – ora i giochi sono fatti. Certo, manca ancora un elemento chiave per la riuscita della nova edizione de La Talpa, ovvero il cast. Chi saranno i futuri concorrenti? Qualche nome è saltato fuori, ma si attendono ancora conferme.

Ma ecco sopraggiungere una notizia clamorosa che potrebbe sovvertire le certezze dei telespettatori: nulla sarà più come prima e tale novità ne costituisce un valido esempio. D’altronde, come hanno rivelato le ultime indiscrezioni, Mediaset ha preferito puntare sul cambiamento per questa nuova edizione del reality, dopo anni di oblio.

La Talpa, l’indiscrezione bomba: “Guai a chiamarlo reality…”

Come poc’anzi accennato, sono innumerevoli le voci di corridoio, specialmente riguardo vip che faranno parte del reality show: diversi i nomi emersi tra cui la coppia Peparini-Müller, la conduttrice Lucilla Agosti, l’ex gieffina Marina La Rosa, gli sportivi Elisa Di Francisca e Marco Melandri. A questi si aggiungano l’ex vincitore di Ballando con le Stelle Gilles Rocca e poi Marco Berry.

Aspettando, dunque, qualche conferma, ecco l’indiscrezione lanciata in queste ore dall’esperta di gossip e tv Deianira Marzano: “La Talpa guai a chiamarlo reality. Si gira solo una volta la settimana a Roma. Diletta Leotta farà i lanci come Costantino Della Gherardesca. Funzionerà?“. Quindi il format de La Talpa dovrebbe cambiare in maniera significativa, rinunciando alla diretta, un po’ come accade per un altro reality molto amato, ovvero Temptation Island.

Ma quando è prevista la messa in onda? Attualmente non c’è una una data precisa, tuttavia si può asserire con assoluta sicurezza che La Talpa andrà in onda nel corso della stagione televisiva 2024/2025, come annunciato dall’AD Mediaset Peri Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti. “Sarà un’edizione innovativa e sperimentale“, ha dichiarato Pier Silvio, e questo può voler dire che ci potrebbero essere molte altre novità di cui non si sa ancora nulla. L’unica cosa che sembra certa, al momento, è la conduzione affidata a Diletta Leotta, che da sola rappresenta una novità non da poco.