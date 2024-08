Uomini e Donne, il bikini della dama Jessica infiamma Instagram: come si è mostrata

Jessica Pittari ha postato uno scatto al cardiopalma. Ha infiammato la rete, pioggia di like per la dama di Uomini e Donne.

Jessica Pittari è stata una delle protagoniste indiscusse della passata stagione di Uomini e Donne, il talk sui sentimenti condotto dall’impareggiabile Maria De Filippi. La splendida trentenne è approdata nel parterre femminile ed ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei più, grazie al fisico statuario e alla personalità decisa. Molti cavalieri hanno infatti chiesto il suo numero di telefono, tra loro anche Marcello Messina ex compagno di Jasna Amodei, il quale ha messo immediatamente di essere rimasto folgorato dalla sua bellezza.

Dopo una breve frequentazione Marcello e Jessica hanno deciso di mettere un punto alla loro conoscenza. La dama ha conosciuto dunque il cavaliere Diego e, tra i due sembrava che ci fossero tutti i presupposti per la nascita di una bella storia d’amore, ma tutto si è dissolto. Grazie alla sua personalità forte e determinata, Jessica è entrata nei cuori dei telespettatori che hanno iniziato a seguirla sui suoi profili social. Proprio di recente è finita al centro del clamore di mediatico a causa di uno scatto che è rimbalzato da un social all’altro.

Uomini e Donne, Jessica infiamma Instagram: come si è mostrata

Jessica si è scattata un selfie allo specchio, indossa un bikini che mette in evidenza le sue forme perfette. In tanti le hanno fatto prontamente i complimenti, chiedendole altresì se tornerà tra le file del parterre femminile a settembre. Come è noto infatti Uomini e Donne tornerà tra poche settimane, i cavalieri e le dame registreranno infatti le nuove puntate a partire dal 28 agosto. C’è grande attesa per la messa in onda del dating show, secondo i rumors nel corso dei primissimi appuntamenti ci saranno come ospiti alcune delle coppie più chiacchierate ed amate di Temptation Island.

Avranno modo di confrontarsi e di spiegare al pubblico come hanno trascorso l’estate. La prossima stagione del talk è fonte di curiosità per milioni di telespettatori, i quali si riversano quotidianamente sui social per scorgere qualche dettaglio ulteriore. Proprio in queste ore, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che la prima tronista della nuova stagione potrebbe essere l’ex compagna di un noto corteggiatore. In men che non si dica la notizia ha fatto il giro della rete, alimentando la curiosità dei fan. In tanti si chiedono se anche la splendida Jessica siederà di nuovo tra le file del parterre, i telespettatori lo sperano poiché desiderano rivederla in tv.