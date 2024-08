Olimpiadi, lottatrice squalificata per colpa del peso: ecco per quanti grammi dice addio all’oro

A confermare la sua squalifica è stata l’Associazione olimpica indiana, che stamattina ha comunicato: “È con rammarico che il contingente indiano condivide la notizia della squalifica di Vinesh Phogat dalla categoria di lotta femminile. Nonostante i grandi sforzi della squadra durante la notte, questa mattina pesava qualche grammo in più di 50 kg“

Vinesh Phogat è stata squalificata dalle Olimpiadi di Parigi per aver superato di qualche grammo il peso consentito di 50 chili. La star indiana del wrestling avrebbe dovuto competere in finale contro Sarah Hildebrandt, lottatrice già sfidata e sconfitta in passato. Phogat ha perso ogni possibilità di vincere la medaglia d’oro per soli 100 grammi di sovrappeso, che l’hanno portata all’esclusione dal match facendole perdere anche la medaglia d’argento che era invece certa di vincere. Un’irregolarità lieve, ma sufficiente per determinare l’esclusione dall’incontro.

Vinesh Phogat, tre volte campionessa dei Giochi del Commonwealth, ha sconfitto Yui Susaki del Giappone nel round di apertura. Nei quarti di finale, ha vinto contro l’ex campionessa europea Oksana Livach e poi contro Yusneylis Guzman di Cuba nella semifinale dei 50 kg. Alcune fonti hanno riferito al quotidiano The Indian Express che la lottatrice era in sovrappresso di 2 kg martedì sera e che ha cercato di recuperare il peso durante la notte, purtroppo senza successi. Al mattino Phogat pesava 100 grammi oltre il peso consentito per la gara.

A confermare la sua squalifica è stata l’Associazione olimpica indiana che stamattina ha comunicato: “È con rammarico che il contingente indiano condivide la notizia della squalifica di Vinesh Phogat dalla categoria di lotta femminile da 50 kg. Nonostante i grandi sforzi della squadra durante la notte, questa mattina pesava qualche grammo in più di 50 kg“. “Al momento, il contingente non farà ulteriori commenti. Il team indiano chiede di rispettare la privacy di Vinesh. Vorrebbe concentrarsi sulle competizioni in corso”, si legge nella nota diffusa su X. Il post ha ricevuto diversi commenti critici nei confronti di dirigenti, staff e medici, accusati di non essere stati capaci di seguire l’atleta nel mantenimento del giusto peso.

Il controllo medico e la pesatura per ogni categoria vengono svolti la mattina del primo giorno di gara e il secondo giorno di gara i lottatori che si sono qualificati per le finali vengono sottoposti nuovamente al controllo del peso. Molti utenti hanno chiesto al Comitato olimpico di presentare ricorso.

Vinesh Phogat, 29 anni, ha così lasciato la competizione senza medaglia, per non essere riuscita a mantenere il peso al di sotto della soglia dei 50 kg per tutta la durata del torneo. L‘oro va a Hildebrandt.

L’infortunio alle Olimpiadi di Rio e le proteste contro Brij Bhushan Sharan Singh

La wrestler si era infortunata alle Olimpiadi di Rio nel 2016 ed era stata eliminata ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo nel 2020. Phogat è ricordata anche per le posizioni assunte pubblicamente contro Brij Bhushan Sharan Singh, presidente della federazione lotta. L’uomo era stato accusato dalla lottatrice e da altre atlete di abusi sessuali. Vinesh ha partecipato a diverse manifestazioni che hanno contribuito all’apertura di un’indagine nei confronti di Singh.