U&D Giorgio Manetti svela cosa diceva la mamma quando vedeva Gemma

Le parole di Giorgio Manetti lasciano tutti stupiti. Ecco che cosa ha dichiarato su Gemma Galgani. Qualcosa di mai confessato prima.

Lui è stato uno dei protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. Faceva coppia fissa con Gemma Galgani ed insieme hanno fatto sognare il pubblico che li seguiva da casa. Ma che cosa è successo poi?

Scopriamo tutti i dettagli che ha indicato Giorgio Manetti quando ha partecipato, di recente, ad un podcast. Siamo certi che le sue parole ti stupiranno. Quindi non perdiamoci in troppe parole e scopriamo tutto nel dettaglio.

Giorgio Manetti: la verità su Gemma e non solo

La relazione tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani ha stupito il cavaliere perché non credeva assolutamente che sarebbe diventata così di interesse pubblico. Era il lontano 2015 quando si sono accesi i riflettori su di loro. All’epoca lui aveva 59 anni e la dama 65, quindi non c’erano particolari presupposti per lo scalpore.

Ha poi iniziato ad aprirsi confessando che Gemma, fuori dallo studio televisivo era completamente diversa, gentile, disponibile mentre varcata la soglia si trasformava. Ha proseguito poi criticando, in parte, il programma che gli ha permesso di avere spazio sul piccolo schermo.

Come riportano Isa&chia, ha dichiarato che segue il programma ma non sembra apprezzare molto l’unione del trono over con quello classico. Inizialmente c’era anche molto più pubblico, mentre adesso sono massimo 15/20 persone. Ha continuato dicendo che anche le donne presenti sono molto cambiate.

È poi passato alla sua situazione privata dove ha indicato di essere, al momento, single ma svela che c’è stato un riavvicinamento con una donna del suo passato. Si professa single dal 2021 ma nel periodo che va dal 2007 al 2009 ha anche convissuto. Il suo problema, dice Giorgio, è che è stato dipinto come uno sciupafemmine anche se non lo è assolutamente.

Ha parlato anche della sua esperienza di vita in America, e questo è il suo unico rimpianto. Il motivo? Aveva un vistp turistico e l’unico modo che poteva mettere in pratica per rimanere negli Stati Uniti era sposarsi. Si è passati poi al capitolo lavoro.

Nel 2020, ha confessato Giorgio, di essere stato chiamato da Alfonso Signorini per il Grande Fratello ma lui non è interessato a rimanere chiuso in una casa. Gli piacerebbe fare l’attore di fiction a ha confessato che in Italia vanno solamente le soap turche ed ha aggiunto: “….come mai in Italia una persona con la mia popolarità non la sfrutti per una fiction fatta in Italia?”

Ha poi svelato un episodio molto particolare capitato tra la madre, 91enne, e Gemma Galgani. La donna gli diceva “Quella lì ha più grinze di me, ma ti piace veramente?” Le due donne poi si sono vistre per le strade di Firenze, ma Gemma non l’ha riconosciuta e scambiata per un altra persona. Ha indicato di aver incontrato una donna bassina ma la madre di Giorgio Manetti non è così.