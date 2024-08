Benedetta Parodi bellissima con la mamma: la foto di famiglia che ha commosso tutti

Spunta dal web un rarissimo scatto che immortala Benedetta Parodi con la sua mamma: i fan piangono lacrime di commozione.

Benedetta Parodi sta per tornare al timone del talent culinario Bake Off Italia, ma prima vacanze, tra un tuffo al mare oppure una passeggiata immersa nella natura – oltretutto è una estate molto speciale perché, poche settimane fa, la conduttrice tv ha festeggiato il 25° anniversario di matrimonio con Fabio Caressa, insieme a parenti e amici. Dunque, giornate all’insegna del relax affinché ci si rigeneri, in attesa della prossima spumeggiante stagione televisiva con torte profumate e colorate.

La famiglia caratterizza la sua villeggiatura poiché, spesso, si ravvisano foto splendide, dal profilo social della medesima, che la ritraggono accanto ai fratelli, Cristina e Roberto, figli o nipoti ma, soprattutto, la sua mamma. A questo proposito, recentemente, si voglia segnalare proprio un prezioso scatto in cui quest’ultima sorride, vicino a Benedetta: la somiglianza è impressionante, tuttavia l’immagine suscita talmente tanta dolcezza da far trasparire qualche lacrima sul volto.

Benedetta Parodi, il selfie con la mamma fa il boom di like

Non è comune che Benedetta Parodi racconti di sé – salvo esprimersi attraverso la cucina – sebbene gli account social pullulino di momenti legati alla propria quotidianità che coinvolgono anche i suoi affetti. Un esempio lampante il marito, magari attirato dalla fragranza prelibata dei piatti realizzati con amore oppure video brevi nei quali è richiesta la partecipazione delle sue figlie, come precedentemente accennato, infine scatti che simboleggiano il rapporto fraterno, specialmente con la più nota ex giornalista Cristina.

Una famiglia numerosa, quindi, sorretta da un grande pilastro ovvero mamma Laura, una donna fine ed elegante, dallo sguardo vivace e solare. Ebbene, il 5 agosto ricorre il giorno del suo compleanno e per l’occasione la più ‘piccola’ di casa, tra i fratelli, ha selezionato alcune delle più belle foto tratte dall’album personale, specificamente un meraviglioso scatto che le pone in primo piano, dedicandole queste seguenti parole: “come te non c’è nessuno“. Madre e nonna adorata – ben nove i nipoti – circondata da tanto amore.

I messaggi di auguri sono sopraggiunti da numerosi utenti, sia fan che colleghi, evidenziando, soprattutto, la beltà della signora, data dalla sua semplicità e naturalezza. In particolare si menzioni qualche nome vip rinvenuto tra i commenti, sotto il post pubblicato: Monica Leofreddi, la foodblogger Sonia Peronaci, l’agente immobiliare nonché volto noto di Casa a Prima Vista Gianluca Torre, infine Daniela Del Secco d’Aragona. Un’esplosione gioiosa, carica d’affetto, davvero incontenibile.