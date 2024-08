Sardegna, oasi naturali e riserve: 4 luoghi in cui vivere il paesaggio verde

In Sardegna ci sono 4 luoghi naturali unici al mondo, attorniati da un paesaggio incontaminato e coloratissimo. Ecco come si chiamano.

Come sappiamo, l’Italia è un paese formato da 20 bellissime regioni, ognuna delle quali possiede una storia, una geografia e un patrimonio artistico senza eguali. La nostra straordinaria penisola è famosa anche per i suoi paesaggi naturali, potete infatti ammirare i bellissimi parchi nazionali, le località montuose, i luoghi collinari o le vaste distese pianeggianti. E non solo: l’Italia è attorniata da 7.500 chilometri di costa, la quale è costellata da spiagge straordinarie e da un mare azzurro e cristallino.

Tuttavia, se siete attratti dai luoghi paradisiaci, dalle oasi e dalle meravigliose riserve naturali, allora dovete assolutamente visitare la Sardegna. Quest’ultima ha infatti quattro località caratterizzate da un paesaggio lussureggiante e incontaminato.

Dove si trovano i 4 parchi naturali più belli della Sardegna

La Sardegna è una delle regioni italiane più amate al mondo, soprattutto grazie ai suoi 1.849 chilometri di costa e alle sue spiagge caraibiche, che ogni anno attirano migliaia di turisti da ogni angolo del pianeta. Avete inoltre la possibilità di visitare ben 462 isole minori, la più grande delle quali è quella di Sant’Antioco.

Quest’ultima è infatti caratterizzata da una superficie di circa 108 chilometri quadrati e da una sottilissima striscia di terra che la collega alla Sardegna. La regione sarda non ha però solamente un mare cristallino e delle spiagge paradisiache, ma è anche costellata di parchi naturali e di oasi da sogno. Se vi addentrate nella sua parte interna, potete infatti trovare delle bellissime riserve incontaminate, costituite da un paesaggio lussureggiante e ricco di vegetazione.

Il consiglio è quindi quello di visitare quattro località in particolare: la Riserva Naturale del Monte Albo, l’Oasi WWF di Monte Arcosu, il Parco Naturale dei Sette Fratelli e il Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. La prima, cioè quella del Monte Albo, è ad esempio costituita da un massiccio calcareo situato nella provincia di Nuoro.

In modo particolare, troverete un insieme di guglie di calcare bianco, le quali si snodano per circa 13 chilometri e si innalzano fino a 1.029-1.057 metri. La seconda riserva consigliata è invece quella del Monte Arcosu. Quest’ultima, che è un’area naturale protetta situata nella provincia di Cagliari, è una delle oasi WWF più grandi d’Italia.

Al suo interno avete la possibilità di ammirare i meravigliosi cervi sardi, i daini, le volpi e gli eleganti rapaci. Potete anche visitare il Parco dei Sette Fratelli, la cui estensione raggiunge addirittura i 58.846 ettari. Questa straordinaria area naturale, che è caratterizzata da sette monti e da una fauna molto vasta, si trova sempre nella provincia di Cagliari. Infine, la quarta oasi consigliata è il Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, situato nelle vicinanze di Nuoro. Questa località è costituita da canyon, da vallate, da boschi e da delle bellissime spiagge paradisiache, che ogni anno attirano gli appassionati di escursionismo e ti trekking.