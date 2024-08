Re Carlo in vacanza con Camilla in luogo indimenticabile: “Per loro una seconda casa”

Re Carlo e la Regina Camilla hanno il loro posto preferito dove trascorrere le vacanze: ecco qual è la loro seconda casa

Un posto ricco di fascino e dal significato profondo per Re Carlo e la Regina Camilla. Qui i due amano trascorrere le loro vacanze e passare del tempo insieme da soli, lontani dagli impegni istituzionali e dall’attenzione dei media. Ecco dove si trova.

Tutti i membri della Royal Family hanno dei luoghi del cuore e non fanno eccezione Re Carlo e la Regina Camilla. I due trascorreranno le loro vacanze estive nel loro posto preferito, prima di ritrovarsi poi con il resto della famiglia. Ecco dove si incontreranno e perché questo luogo è per i due così prezioso.

Re Carlo e Camilla in vacanza hanno un posto del cuore molto romantico: ecco perché e dove si trova

Come rivela l’Express, al fine settimana la Regina Camilla raggiungerà il suo amato Carlo. I due trascorreranno l’estate in Scozia, nel castello di Balmoral, dove saranno raggiunti dal resto della famiglia. Ma c’è un posto che i due sovrani amano in modo particolare, dove riescono a vivere il loro amore lontani da occhi indiscreti, nella più totale spensieratezza. Si tratta della casa nascosta di Birkhall.

Questa si trova nella proprietà reale presente in Scozia ed è considerata come una sorta di rifugio in cui il Re può godersi giornate di totale riposo, contando sulla massima privacy. Il luogo è molto caro alla coppia che proprio qui trascorse la luna di miele nel 2005.

Un posto che sta molto a cuore ai due sovrani britannici e che è perfetto per stare in famiglia, isolati dal resto del mondo. Re Carlo sta portando avanti la sua lotta contro il cancro e ha bisogno di stare con i suoi cari, ma ha bisogno anche di stare da solo nei momenti di maggiore difficoltà.

“Camilla ha trascorso del tempo con la sua famiglia nelle ultime settimane e più avanti questa settimana si recherà a Balmoral“, scrive l’Express spiegando che Balmoral è come una seconda casa per Carlo e Camilla, i quali la adorano e amano trascorrerci le loro vacanze, riservando un affetto particolare per la casa di Birkhall. Questa è stata usata in passato anche dagli altri sovrani britannici, e quest’anno Carlo e Camila la useranno ancora una volta per vivere appartati momenti di serenità.