Belen Rodriguez finisce malissimo con il nuovo fidanzato, i dubbi della conduttrice: “Invecchiare da sola…”

Belen Rodriguez è tornata single. Finita anche la storia con l’ultimo fidanzato che aveva portato al matrimonio di Cecilia.

Non c’è pace per la vita sentimentale di Belen Rodriguez, la show girl argentina è di nuovo single, perché la storia con Angelo Galvano pare essere già finita. Le voci si rincorrevano da settimane e adesso è emerso un retroscena molto triste che riguarda Belen, qualcosa che nessuno si sarebbe mai immaginato.

La show girl presto tornerà in televisione con due appuntamenti su Canale Nove, due impegni che sono sicuramente una grande soddisfazione, ma se la vita professionale sembra andare a gonfie vele non si può dire lo stesso per le questioni di cuore.

Belen Rodriguez, come sta la showgirl argentina dopo la rottura con l’ultimo fidanzato: la triste confessione

A confermare il fatto che Belen Rodriguez si sia lasciata con Angelo Galvano, l’ultimo fidanzato con cui sembrava aver trovato la serenità e con il quale aveva partecipato al matrimonio della sorella della showgirl, Cecilia Rodriguez, è stato il settimanale Diva e Donna.

Il settimanale ha parlato anche di un retroscena che riguarda la showgirl argentina che ha rattristato non poco i suoi fan. “Belen è tornata single. Con Angelo è già finita e confessa: ‘Ora ho paura di invecchiare'”, è quanto si legge su Diva e Donna. Parole che esprimono per la prima volta la paura della showgirl per il tempo che passa.

La Rodriguez ha sempre spiegato quanto creda nell’amore, giustificando così il fatto che spesso nella sua vita si è buttata a capofitto in nuove relazioni, molte volte rimanendone delusa. Ora non si conoscono le ragioni per le quali è finita la storia con Angelo Galvano, sulla quale la showgirl è sempre stata molto riservata, ma adesso pare che Belen stia trascorrendo le vacanze sola con la famiglia sull’isola di Alberella, luogo a cui è molto legata.

Difficile sapere se racconterà il motivo di questa nuova rottura o se sceglierà il silenzio. Del resto su Angelo Galvano ha mantenuto il massimo riserbo, motivo per cui potrebbe dedicarsi al lavoro e a i suoi nuovi impegni che sono ormai in arrivo su Canale Nove. Dopo l’ennesima batosta sentimentale, Belen proverà a rialzarsi dedicandosi alla sua carriera, che sta per vivere una stagione molto importante, quella della rinascita.