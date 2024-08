Volto d’angelo e sguardo dolce, oggi è un ex gieffino molto amato: lo riconoscete?

Il bambino che vediamo nella foto oggi è un ex gieffino amato e seguito dal pubblico, lo avete riconosciuto? Ecco chi è.

Il mondo dello spettacolo ha aperto le porte a moltissimi personaggi, alcuni di loro continuano ad avere un posto rilevante nell’industria e altri, invece, si sono messi un po’ ai margini. Tra gli ultimi che si stanno affacciando al settore c’è un ex concorrente del GF, lo stesso che vediamo nello scatto amarcord di qualche anno fa.

A condividere l’immagine è stata proprio il diretto interessato sui suoi canali social, precisamente su Instagram dove conta 111mila follower con i quali interagisce quotidianamente con post e storie. Come abbiamo anticipato, il ragazzo oggi ha 34 anni si è fatto conoscere meglio grazie al Grande Fratello, dove non è stato solo concorrente ma anche uno dei finalisti, sfiorando la vittoria che poi è andata a Nikita Pelizon. Sebbene siano passati diversi anni da quella foto, lo sguardo e il viso non sono cambiati.

Il bambino nella foto è un ex finalista del GF: ecco chi è

Probabilmente qualcuno è arrivato a indovinare che il bambino nella foto è Alberto De Pisis, che è diventato famoso proprio grazie al Grande Fratello, anche se nel 2018 aveva fatto scalpore la notizia della sua storia d’amore con Taylor Mega, la nota modella e influencer italiana che spesso è stata ospite a Pomeriggio 5.

In merito ad Alberto De Pisis sappiamo che è nato in provincia di Gorizia, in Friuli-Venezia Giulia, il 7 giugno 1990. Sono anni però che vive a Milano, dove si è trasferito quando aveva 18 anni, rendendosi indipendente dalla sua famiglia, i quali sono noti e agiati imprenditori. Dopo gli studi universitari, l’ex gieffino è diventato responsabile commerciale nel settore marketing.

La passione più grande di Alberto è la moda, grazie alla quale è riuscito a farsi strada nel mondo dello show business e a conoscere importanti nomi del settore, pensiamo ad Ana Laura Ribas, Giacomo Curtis e Mariana Rodriguez. Più di una volta è stato invitato a Pomeriggio 5 come opinionista, dapprima per la sua relazione con Taylor Mega e poi per parlare delle varie questioni di attualità.

Dopo la storia con Taylor Mega, Alberto De Pisis ha parlato più di una volta del suo orientamento sessuale ed ha vissuto apertamente alcune storie d’amore, come quella con Mattia Ferri, un noto conte creatore, comunicatore e social media manager. Di recente, Alberto ha rivelato di innamorarsi più della persona che del genere.