Al Bano e Loredana Lecciso, dopo oltre vent’anni il cantante rompe il silenzio sulle nozze: “Voglia di sposarsi…”

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso dopo 20 anni prendono una decisione davvero incredibile che lascia senza fiato: ecco di che si tratta.

Una delle coppie tra le più chiacchierate all’interno del mondo dello spettacolo e del gossip è senz’altro quella formata dal cantante di Celino San Marco, Al Bano Carrisi e la ex showgirl e oggi giornalista Loredana Lecciso. Un amore tormentato che ha raggiunto un equilibrio dopo moltissimi anni e che è riuscita ad appassionare parecchio i fan della coppia. Ultimamente, il cantante ha rotto il silenzio svelando una cosa molto personale che riguarda la coppia: ecco cosa avrebbe detto.

Negli anni, in molti si sono appassionati a questa coppia per via della loro bellezza, la loro passione e la famiglia che sono riusciti a creare, nonostante la separazione del cantante da una delle donne che ha fatto la storia della musica, Romina Power.

In una intervista rilasciata a Gente qualche tempo fa, Albano Carrisi ha parlato del primo incontro con quella che oggi è la sua compagna di vita e madre dei suoi figli, Loredana Lecciso. L’uomo ha confessato di averla conosciuta un anno dopo il divorzio da Romina Power: “Andavo a portare le figlie a scuola quando incontrai una mamma, sorridente, indubbiamente bella. “Sono giornalista, vorrei farti un’intervista, questo è il mio numero’- mi disse. Tempo dopo, tornato da un tour, la chiamai”.

Al Bano rimase folgorato dalla bellezza e dall’intraprendenza di questa donna, rivelando però che cercava una dimensione diversa da quella dai riflettori. La donna, però, ha avuto una parentesi in tv tanto che non mancò la disapprovazione del cantante di Cellino San Marco che affermò: “Io non tarpo la libertà degli altri, ma non ero d’accordo con la sua voglia di apparire. Le dicevo che i programmi che faceva non erano adatti a lei. Non mi ascoltava e andava avanti”.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, una verità che lascia senza fiato

Nonostante la moltitudine di discussioni anche dinnanzi ai riflettori, dopo moltissimi anni, Al Bano e Loredana hanno ritrovato la loro serenità, dimensione felice e sono sempre più innamorati. In una intervista rilasciata a Mio, Al Bano ha risposto a delle domande circa la possibilità di risposarsi con la donna che oggi gli ha cambiato la vita.

Il giornalista, infatti ha posto la seguente domanda: “nelle ultime settimane si sono tenuti un sacco di matrimoni vip, questo profumo di fiori d’arancio le ha fatto venire voglia di risposarsi?”, e ironizzando Albano ha risposto: “Ce l’ha con me?”.

Inoltre, è stato comunicato ad Albano che Giovanni Ciacci vorrebbe vedere la Lecciso come prossima sposa e il cantante ha aggiunto: “Ognuno è libero di esprimere i propri desideri”.

Insomma, pare che per Albano Carrisi il matrimonio con la Lecciso non sia assolutamente tra le priorità.