Paola Perego bellissima al mare, così sembra un’adolescente: la foto prima della stagione Rai

Paola Perego è un personaggio televisivo dalla folgorante bellezza. Ecco come appare adesso prima di tornare al lavoro in Rai.

Paola Perego è una brillante conduttrice televisiva che negli ultimi mesi ha superato molte difficoltà. Ecco quale scatto ha voluto condividere con il pubblico. Ma sembra davvero ringiovanita?

Paola Perego è uno dei volti del mondo dello spettacolo italiano. È apparsa per la prima volta su piccolo schermo nel 1983 su Antenna 3, nella trasmissione Ric e Gian Graffiti e da allora non si è più fermata. In seguito è approdata sull’allora Fininvest al fianco di Marco Columbro. A inizio anni ’90 è passata alla Rai dove è stata al timone di Mattina 2 insieme ad Alessandro Cecchi Paone.

Nel 2005 ha preso le redini de La talpa, reality trasmesso su Italia 1. Tra il 2020 e il 2021 ha condotto lo show pomeridiano Il filo rosso. Tra il 2021 e il 2022 ha presentato alcuni speciali tra cui Senato & Cultura – Premio al volontariato 2020-2021. Ma com’è al mare? Ecco li famoso scatto prima di tornare in Rai.

Paola Perego risplende al mare, non potrebbe essere più in forma

Paola Perego è una vip che ama mantenere uno stretto contatto con i suoi ammiratori e per farlo usa la sua pagina Instagram dove è seguita da quasi 350 mila fan che non si perdono un suo aggiornamento.

Negli ultimi giorni la vip ha pubblicato una magnifica foto che la ritrae sorridente e rilassata in spiaggia, stesa su una sdraio in costume bianco e camicia leggera prendisole. Nella didascalia la presentatrice ha scritto: “golden hour” che significa ora d’oro. Fisico longilineo e abbronzato non dimostra i suoi quasi 60 anni, ma sembra una ragazzina. Si vede infatti che l’ex modella si gode le sue vacanze al mare. Si tratta del meritato riposo prima di tornare in pista. In autunno è attesa negli studi di Citofonare Rai 2 al fianco della collega e amica Simona Ventura. La trasmissione riprenderà il prossimo 15 settembre.

In una recente intervista con Tv Sorrisi e Canzoni l’imprenditrice ha spiegato che l’ultimo non è stato un anno semplice. L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha scoperto di avere un cancro maligno al rene e per questo è stata operata. Ora si è ripresa ed è tutto sotto controllo, non ha dovuto fare altre terapie. La scrittrice ne ha subito informato tutti i suoi follower scrivendo un messaggio sui social, questo per sensibilizzare circa la prevenzione e spingere altri a fare i controlli. Ora però sembra essere tutto a posto.