Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ai saluti, scelta la sostituta: “Lei via, la collega al comando”

Vladimir Luxuria verso l’addio alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Sarebbe stata già scelta la sostituta: ecco di chi si tratta.

Dopo la prova della passata stagione, i vertici Mediaset avrebbero deciso di cambiare ancora una volta la padrona di casa del reality show di Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Luxuria sarebbe ai saluti dopo la scorsa edizione deludente in merito agli ascolti televisivi.

Mancano ancora diversi mesi dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, visto che prenderà il posto del Grande Fratello tra marzo e aprile, come successo nelle stagioni passate. Eppure, nonostante manchi del tempo ancora, pare che i dirigenti Mediaset abbiano già le idee chiare riguardo la conduzione che, salvo colpi di scena, non dovrebbe più appartenere a Vladimir Luxuria che dovrebbe cedere il posto alla collega. A dare la notizia è stato il quotidiano Il Messaggero, soprattutto perché ci sono state le prime dichiarazioni della futura conduttrice.

Isola dei Famosi, scelta la nuova conduttrice: le prime dichiarazioni

Dunque, i vertici del Biscione sarebbero intenzionati seriamente a cambiare il comando del reality show che arriverà in onda non prima della primavera del 2025, a circa un anno di distanza dall’ultima edizione. Riguardo le ultime anticipazioni, Vladimir Luxuria sarebbe sempre più distante dalla riconferma alla conduzione per una seconda stagione.

Una notizia bomba lanciata e alimentata da Il Messaggero: Luxuria potrebbe lasciare il posto a Eleonoire Casalegno, che abbiamo visto quest’anno come inviata speciale nel programma di Canale 5, nell’edizione conclusasi a ridosso di questa estate. In questo modo, ci sarebbe per lei una vera e propria promozione, un po’ come è stato per Vladimir che è passata da opinionista a conduttrice.

A commentare questa notizia è stata proprio la diretta interessata, la quale non solo non ha smentito queste voci, ma ha dato una sorta di conferma che farebbe presagire che sarà proprio lei al timone del programma. “Ci stiamo lavorando, questo sì. Non dipende da me ovviamente”- ha poi aggiunto Elenoire, confermando che le trattative sono già avviate. Non resta che attendere quale sarà la decisione definitiva dei vertici.

Sicuramente una bella soddisfazione per Elenoire che è piaciuta al pubblico. Per il momento non rimanere che attendere l’ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi mesi, così come si dovrebbe far luce anche sugli opinionisti, visto che quest’anno Sonia Bruganelli prenderà parte come concorrente a Ballando con le stelle.