Grandi novità per Carolyn Smith prima di Ballando con le Stelle: cosa ha annunciato

Da non perdere le grandi novità da Carolyn Smith, prima di Ballando con le Stelle: ecco cosa ha annunciato. Tutte le informazioni e curiosità.

Cresce l’attesa per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, il talent che ha per protagonisti personaggi famosi che si sfidano in prove di ballo, in coppia con danzatori professionisti. Lo show, che va in onda in Italia dal 2005, è condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, alla direzione dell’orchestra che esegue dal vivo le musiche dei balli.

Le coppie di ballerini, vip e professionisti, sono giudicate per ogni ballo da una giuria che da anni è presieduta da Carolyn Smith, ballerina e coreografa di origine scozzese trasferitasi in Italia negli anni ’80, dove per anni si è dedicata all’insegnamento della danza, aprendo anche scuole a suo nome.

Purtroppo, da alcuni anni Carolyn Smith è in lotta contro un tumore e le sue recidive. La malattia, però, non l’ha allontanata dai suoi impegni professionali e la coreografa non ha rinunciato a presiedere la giuria di Ballando con le Stelle. Ora è arrivata un’altra grande e bella novità dalla Smith. Ecco di cosa si tratta.

Novità da Carolyn Smith prima di Ballando con le Stelle

La coreografa, insegnante di danza e presidente di giuria Carolyn Smith ha appena presentato sui social la sua nuova collezione di gioielli. I preziosi sono stati disegnati da Smith come accessori per il brand di abbigliamento I am a Woman First, da lei stessa creato. Il brand propone soprattutto maxi maglie e abiti comodi per tutte le taglie.

Ora arrivano anche i gioielli da abbinare, che Carolyn Smith ha presentato orgogliosa sul suo profilo Instagram, come potete vedere nella foto qui sotto, tratta dalle stories Instagram della coreografa. Smith si conferma un vero e proprio vulcano di intraprendenza e creatività. I preziosi creati da Smith sono semplici, femminili e a portata di tutte le tasche. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del brand I am a Woman First.

Ma quando vedremo nuovamente Carolyn Smith a Ballando con le Stelle? Lo show partirà con la nuova edizione sabato 28 settembre e accompagnerà i sabato sera degli italiani fino a dicembre, a ridosso del Natale. Il talent, che vedrà i vip sfidarsi all’ultimo ballo, avrà un cast con tanti personaggi famosi interessanti e anche inattesi.

Il cast dei vip ballerini è già chiuso, sono undici i concorrenti famosi che scenderanno in pista, accompagnai da ballerini professionisti: Federica Nargi, Federica Pellegrini, Francesco Paolantoni, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e Furkan Palali, attore della popolare soap opera turca Terra Amara.