Kate Middleton il nuovo colore della Principessa: “Un chiaro messaggio”

Il nuovo colore di Kate Middleton nasconde in realtà un chiaro messaggio. Ecco cosa sta accadendo e perchè tanto clamore.

Kate Middleton, la Principessa del Galles sta vivendo uno dei momenti più bui e difficili della sua vita. Soltanto qualche mese fa, attraverso un videomessaggio, ha annunciato al mondo intero di essere affetta da un tumore. Si è sottoposta ad un’operazione chirurgica, in seguito alla quale ha scelto di effettuare un trattamento chemioterapico preventivo volto a scongiurare il rischio che la malattia si presenti nuovamente in futuro. Gli effetti della terapia sono particolarmente impattanti, il grado di invasività dipende dalle condizioni generali del paziente e dalla risposta del sistema immunitario di ciascun soggetto.

Secondo vari rumors, Kate Middleton soprattutto negli ultimi tre mesi, avrebbe avuto degli effetti collaterali importanti. Si vocifera infatti che abbia perso circa 10 kg e che la sua chioma sia rada, motivo per il quale avrebbe scelto di annullare tutti i suoi impegni pubblici, almeno fino al 2025. Inaspettatamente si è presentata lo scorso mese ad una manifestazione pubblica, ed è apparsa in forma smagliante. Si tratta di un segnale inequivocabile che le cure stanno dando gli effetti sperati. In queste ore poi, una notizia ha fatto il giro del mondo. I tabloid nazionali ed internazionali riportano infatti che la Principessa del Galles è pronta a presenziare nuovamente a tutti gli impegni reali accanto al marito, William.

Kate Middleton il nuovo colore della Principessa nasconde un preciso messaggio: cosa significa

Per dare un taglio al passato e per donare luminosità al suo viso ha deciso di fare un colore ai suoi capelli che le dona tantissimo. Questo suo cambio look fa ben sperare i sudditi, Kate sta migliorando giorno dopo giorno, si prospetta dunque che la sua completa guarigione sia alle porte.

A sostenerlo sono tutti coloro che hanno immediatamente notato le schiariture sui suoi capelli castani. Si tratta di una tecnica utilizzata per donare luminosità e regalare qualche anno in meno. Per anni Kate ha sfoggiato un castano cioccolato con sfumature caramello e nocciola.

Oggi, la futura Regina d’Inghilterra ha deciso di apportare dei riflessi biondi alla sua chioma. È la prima volta che Kate si discosta dal castano, ma sembrerebbe che lo abbia fatto per lanciare un messaggio importante al mondo. Con il suo nuovo look sta gridando che è pronta per riprendere in mano la sua vita e vivere al cento per cento ogni esperienza. Un segnale dunque positivo che ha commosso tutti.