Uomini e Donne a settembre si ricomincia con le coppie della scorsa stagione: “Quali stanno ancora insieme”

A settembre torna Uomini e Donne e tutto ripartirà dalle coppie della scorsa stagione: ecco quelle scoppiate e quelle che stanno ancora insieme.

La fine di agosto è sempre più vicina e molti stanno per tornare alla propria routine quotidiana, fatta di impegni e di appuntamenti fissi in televisione. Infatti in tanti sono in attesa di tornare a seguire il dating show Uomini e Donne, che anche nella prossima stagione televisiva è pronto a intrattenere milioni di telespettatori nel primo pomeriggio.

Anche la passata edizione ha visto la nascita di molte coppie che hanno deciso di lasciare il programma e viversi la loro relazione lontano dalle telecamere. Questo sia per quanto riguarda il trono classico che il trono over. I fan del programma, inoltre, sanno molto bene che la formula prevede che nelle prime puntate si decida di parlare e aggiornare il pubblico sulle coppie nate nella stagione precedente. Ma qual è al momento la loro situazione?

Uomini e Donne, tutte le coppie che si sono formate l’anno scorso: quelle ancora unite e quelle che si sono rotte

L’ultima scelta di Uomini e Donne è stata quella di Daniele e Gaia, con il tronista che ha deciso di iniziare una relazione con la corteggiatrice. Tra i due la relazione va molto bene e si vedono spesso a Napoli, dove vive lui, e Milano, dove abita lei. La coppia di recente è stata in vacanza in Grecia, come si vede dagli scatti pubblicati da entrambi sui social.

La relazione va a gonfie vele anche tra Brando e Raffaella, un amore a distanza visto che vivono in due città diverse. Lei è di Napoli e lui di Treviso, ma la distanza al momento non sta vendo alcun peso. Intanto hanno approfittato di queste giornate di caldo estivo per andare in vacanza in Portogallo.

Un bel momento anche per Asmaa e Cristiano, protagonisti del trono over della passata stagione. I due sono molto innamorati, come si vede dai social, e tra l’altro stanno anche ragionando sulla possibilità di allargare la famiglia. Per il momento si stanno godendo le vacanze in Puglia.

Sono passati già più di sei mesi da quando Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno deciso di lasciare il programma insieme e al di là di quanto si potesse credere all’inizio, i due sono più affiatati che mai. Sono in vacanza in Sardegna e spesso condividono contenuti sui social mentre sono insieme.

Anche per Cristian e Valentina le cose sembrerebbero andare bene, almeno stando a quanto rivelato dai diretti interessati. L’ex tronista e la corteggiatrice, avendo passato le vacanze separatamente, insieme ai rispettivi amici, hanno alimentato le voci su una presunta crisi, subito smentite dai diretti interessati.