Alice Campello e Alvaro Morata, la ‘soffiata’ dopo la rottura: “Ci hanno riempito di bugie”

Alice Campello e Alvaro Morata hanno sorpreso i fan con l’annuncio delle loro rottura. Ma adesso arriva una soffiata clamorosa

La separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata è il gossip dell’estate, dal momento che la coppia sembrava essere una di quelle più durature nel mondo dei vip. Entrambi di grande successo nei rispettivi settori, apparivano inseparabili.

Alice Campello e Alvaro Morata si sono conosciuti nel 2016 quando il giocatore militava nella Juventus. Un anno dopo hanno pronunciato il grande sì con una cerimonia svoltasi a Venezia. Nel 2017 hanno iniziato a far screscere di numero la loro famiglia con i gemelli Leonardo e Alessandro. Tre anni dopo è arrivato Edoardo e l’anno scorso è sopraggiunta Bella. Fino a questo momento sembravano la famiglia perfetta, armoniosa e felice. Nessuno si aspettava quanto accaduto.

Alice Campello e Alvaro Morata, arriva la soffiata: smascherata la bugia detta da entrambi

Alice Campello e Alvaro Morata hanno sollevato un polverone con la loro separazione. E più passa il tempo e più la vicenda si arricchisce di particolari. A quanto pare la decisione di mettere fine al loro matrimonio, durato otto anni, è stata partorita molto prima di quanto si possa immaginare in seguito a una serie di incomprensioni.

La bella influencer ha negato la presenza di terze parti e si è schierata in difesa di Alvaro sottolineando che se ci fossero state di mezzo altre donne, non ci avrebbe mai messo la faccia come invece ha fatto. “Non si merita tutte le schifezze che si stanno dicendo“, ha detto la modella.

Che però ci sia qualcosa di poco chiaro lo sostiene anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha riportato la segnalazione di una sua follower. Quest’ultima ha sottolineato che la coppia era assente al matrimonio del calciatore Paolo Dybala con la cantante Oriana Sabatini, svoltosi il 20 luglio scorso. La mancanza dei due spiccava perché avrebbero dovuto essere i testimoni di nozze.

In seguito Alice e Alvaro avevano spiegato che erano mesi che i bambini non vedevano il padre e che quindi volevano trascorrere le vacanze insieme. Ma secondo Rosica “questa coppia era già rotta prima dell’ultimo parto, ve lo dico io. Ci hanno riempito di bugie”. Era stato proprio Rosica a dare per primo la notizia della crisi tra i due vip, a cui aveva fatto seguito l’annuncio congiunto del 12 agosto scorso sulla fine del loro amore. In seguito gli erano arrivate diverse segnalazioni su un possibile tradimento del calciatore. Cos’altro verrà fuori adesso?