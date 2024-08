Anticipazioni turche Endless Love: è caduto nella trappola, ora è tutto finito

Endless Love, le anticipazioni turche rivelano colpi di scena inaspettati: ecco cosa accadrà fra Kemal ed Emir

Dal 9 agosto la messa in onda di Endless Love su Canale 5 è sospesa; farà il suo ritorno sulla rete del Biscione il 26 agosto con nuove puntate che apriranno un nuovo capitolo della soap opera. Attesissima la nuova stagione della dizi turca, i telespettatori non intendono aspettare un minuto di più per conoscere gli avvenimenti che interesseranno i protagonisti. Avevamo lasciato Kemal alle prese con la celebrazione delle nozze con Asu. Ma cosa accadrà prossimamente?

L’allontanamento di Nihan da Kemal porta l’uomo a prendere la decisione di rifarsi una vita con Asu, sebbene sia una scelta di ripiego dal momento che i sentimenti che nutre nei confronti della dottoressa siano difficili da mettere a tacere. Kemal però non è a conoscenza di una verità sconcertante: Asu è la sorella di Emir. Quando lo scoprirà cambierà tutto. Ma nella tela di Emir ci è finito anche qualcun altro. L’uomo, spietato come pochi, finisce col far cadere nella sua trappola anche Tarik.

Endless Love, le anticipazioni turche: il tranello di Emir, costretta a sposarsi

Nelle prossime puntate di Endless Love i telespettatori assisteranno a un matrimonio. Ma non sarà però quello fra Asu e Kemal. Nelle puntate precedenti, Tarik, contro il parere della sua famiglia, ha dichiarato il suo amore per Banu avanzando una proposta di matrimonio. La madre di Tarik non accetta l’unione fra i due in quanto sa che la donna era l’amante di Emir. Incontrata l’ostilità di Fehime, Banu aveva quindi fatto un passo indietro con Tarik, cercando di prenderne le distanze.

Tuttavia, questo non è servito, perché sotto costrizione di Emir, dovrà accettare la proposta di matrimonio dell’uomo. Tutto questo è motivato dalle mire di Emir che è pronto a tutto pur di colpire il suo avversario in amore, Kemal. Ormai è chiaro a tutti che Emir farebbe qualsiasi cosa pur di fare del male all’uomo che ha conquistato il cuore di sua moglie.

Spaventata dall’atteggiamento di Emir, Banu è allora costretta ad accettare la proposta di matrimonio di Tarik. Contro il parere della sua famiglia, i due allora si sposeranno in segreto per evitare che Fehime e Huseyin possano intralciare questa unione. Come reagirà Kemal quando scoprirà che Tarik ha sposato l’amante di Emir? Scopriremo di più nelle prossime puntate.