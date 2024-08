Giulia Stabile con il “figlio” di Rudy Zerbi: eccoli insieme a Riccione

Vacanze a Riccione per Giulia Stabile e Rudy Zerbi che stanno trascorrendo momenti di divertimento. Vediamo con chi altro era la ballerina.

Giulia Stabile e Rudy Zerbi sono molto amici. I due si sono conosciuti ad Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. Giulia ha vinto l’edizione del 2021, battendo in finale il suo ex fidanzato, il cantante Sangiovanni, ed è stata scelta per diventare ballerina professionista sempre all’interno del talent.

Il rapporto di lavoro tra la Stabile e Zerbi è proseguito con Tu Sì que vales, show televisivo nel quale la ballerina è stata co-conduttrice e membro della giuria insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto. Il programma è un fiore all’occhiello di casa Mediaset e ha cementato ancora di più l’amicizia esistente tra Rudy e Giulia, tanto che in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze insieme.

Giulia Stabile in compagnia di Rudy Zerbi a Riccione: il video

Giulia Stabile e Rudy Zerbi si trovano insieme a Riccione dove dal 5 al 24 agosto è in programma il Riccione On Stage, l’estate targata Radio Deejay. Si tratta di un grande evento musicale che vede la partecipazione di molti artisti che si esibiscono portando sul palco le loro hit. Naturalmente tra gli ospiti non possono mancare alcuni ex cantanti provenienti da Amici e a condurre l’evento ci sono Rudy Zerbi e Gianluca Gazzoli ma è presente anche Giulia Stabile.

Sui social Rudy Zerbi sta pubblicando molte foto e video che ritraggono la ballerina di Amici in costume, mentre si diverte con la sua famiglia. In particolare, in un filmato, si vede la giovane su uno scivolo dell’Acquafan di Riccione in compagnia del figlio di Rudy, ossia Edo, mentre ridono felici.

Eloquente la didascalia dell’insegnante di canto di Amici: “I miei figli extreme all’Aquafan“. Per Zerbi infatti Giulia è come una figlia, un po’ come tutti gli ex allievi usciti dal talent. Nella vita privata in realtà ha quattro figli: Tommaso e Luca, avuti con l’ex moglie Simona, Edoardo che è nato nel 2009 dalla sua relazione con Carlotta Miti, attrice e nipote di Gianni Morandi. E poi c’è l’ultimo arrivato, Leo, nato nel 2015 durante la relazione l’ex compagna Maria Soledad Temporini.

Rudy e Giulia si stanno divertendo un mondo, come mostrano i contenuti pubblicati in questi giorni su Instagram. Un segno del fatto che il legame tra i due protagonisti di Amici diventa sempre più solido