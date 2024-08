Anticipazioni Endless Love: la protagonista sviene, è paura per lei

Novità eclatanti per Endless Love: la protagonista vivrà un momento di grandissima tensione che la porterà a svenire.

In questi giorni non si fa che parlare del ritorno di Endless Love, la serie turca che negli ultimi mesi ha conquistato il cuore dei fan, con ascolti davvero importanti che hanno convinto Mediaset a darle sempre più spazio. Dopo una pausa di due settimane, infatti, la soap sta per tornare con gli episodi finali della prima stagione.

E il tutto sia in day time che nella fascia serale, durante la quale sarà possibile assistere al gran finale. In questi ultimi episodi, però, i colpi di scena saranno tali da mettere a rischio persino la protagonista che si troverà a svenire in seguito ad un avvenimento per lei molto importante. Scopriamo cosa sta per accadere.

Endless Love: Nihan sviene a causa di Kemal e di una lettera molto speciale

Gli ultimi episodi di Endless Love ci avevano lasciati con tante domande rimaste senza risposta e con una voglia di scoprire come si sarebbero evoluti gli eventi. La buona notizia è che tante risposte arriveranno con i prossimi episodi previsti per fine agosto. Quella cattiva riguarda il fatto che alcuni colpi di scena stravolgeranno ancora una volta la vita dei protagonisti. Ma procediamo con ordine.

Ozan verrà arrestato proprio mentre tenta la fuga con Zeynep e ciò segnerà in modo indelebile il suo tragico destino. Eme e Asu, invece, si ritroveranno al capezzale della madre. E sebbene Asu sia del tutto decisa a non riavvicinarsi al fratello, una rivelazione della madre porterà la ragazza a prendere una decisione importante e condivisa proprio con Eme.

Kemal, dubbioso riguardo ad alcune risposte avute da Zeynep, deciderà di indagare in modo più approfondito su Emir e lo farà contattando un haker. Ciò che scoprirà, però, lo lascerà sconvolto. Infine ci saranno novità importanti anche per Nihan che leggerà la lettera che Kemal le aveva consegnato tempo prima e che aveva promesso di aprire solo se un giorno l’amato avesse rinunciato a lei.

Nel leggerla, il dolore sarà tale da portarla a svenire. Cosa che avverrà a termine del rito degli anelli che sancirà il fidanzamento tra Asu e Kemal. Le novità in arrivo sono quindi tantissime, così come le emozioni che investiranno tanto i protagonisti della soap turca quanto i fan che ormai la seguono con grande passione. E tutto in vista del gran finale, in cui ci sarà una rivelazione ancor più importante.