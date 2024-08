Capelli secchi e spenti in estate, tutta colpa dello shampoo: c’è solo un momento giusto per farlo

Mai più capelli secchi e sfibrati in estate: il trucco è utilizzare nel modo corretto lo shampoo, parola di esperto.

L’esposizione del cuoio capelluto e della chioma a sole, vento, salsedine e cloro può causare effetti disastrosi sui capelli, che possono apparire opachi, spenti, secchi e facili a spezzarsi. La disidratazione è la vera causa per cui in estate la maggior parte delle persone sperimenta questi effetti collaterali, che a volte perdurano per mesi. Anche utilizzando prodotti specifici non è detto che si riesca a mantenere in perfetta salute i capelli, soprattutto se non si utilizzano nel modo corretto.

Gli esperti spiegano come ovviare alle conseguenze delle alte temperature e dell’umidità costante dovuta a sudore e bagni in mare o in piscina. Mai più, dunque, capelli crespi e scoloriti: anche durante le vacanze e al rientro in città non ci sarà più bisogno di andare dal parrucchiere. Ecco i segreti da memorizzare e le strategie da adottare.

Capelli secchi e spenti in estate, i consigli degli esperti: come proteggerli da caldo e umidità

Anche chi ha una capigliatura sana, può sperimentare l’effetto negativo dei raggi UV e della disidratazione che inevitabilmente rende i capelli più fragili. Sicuramente la prevenzione è il modo migliore per mantenere capelli lucenti anche al mare, perché come sappiamo in estate è bene prediligere frutta e verdura, alimenti che regalano tanta idratazione in più. Inoltre abbiamo a disposizione i prodotti specifici e secondo gli esperti anche alcune strategie efficaci.

Il primo consiglio è quello di non cedere alla tentazione di lavarsi i capelli tutti i giorni; può sembrare davvero difficile dopo una lunga giornata al caldo e al sole, ma bisogna ricordare che i lavaggi quotidiani indeboliscono il capello poiché vanno ad eliminare gli oli naturali che lo proteggono

Meglio dunque fare lo shampoo a giorni alterni, così da evitare che i capelli diventino fragili e si creino le fastidiose e antiestetiche doppie punte. Dopo lo shampoo, è importante non dimenticare mai di utilizzare il balsamo, che va a nutrire i capelli stressati. Il consiglio è anche quello di ricorrere ad una maschera almeno una volta a settimana e di prolungare i tempi di posa dei prodotti, in modo che i capelli assorbano tutte le sostanze utili.

La maschera andrebbe utilizzata anche se non si è in vacanza, perché protegge dalle temperature troppo alte, quindi anche in città è consigliato ricorrere a trattamenti ad hoc. Infine è opportuno proteggere il cuoio capelluto e i capelli con un cappello nelle ore centrali della giornata. Con queste piccoli consigli, non si dovrà più correre dal parrucchiere per cercare di sistemare i danni provocati dall’estate.