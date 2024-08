Settembre galeotto: questi segni zodiacali credono nel vero amore e finalmente lo incontreranno

Settembre porterà il vero amore per alcuni segni zodiacali fortunati: dovranno soltanto affidarsi al destino

A Settembre i nativi di alcuni segni zodiacali avranno l’occasione di conoscere il vero amore, dando vita a una coppia affiata. In questo periodo nasceranno relazioni solide e soddisfacenti, soprattutto per coloro che non amano le storielle brevi.

Come detto, la fortuna in amore arriderà soprattutto ad alcuni segni che però dovranno evitare accuratamente di sprecarla dando libero sfogo ai lati peggiori del loro carattere. Far scappare una persona che potrebbe rivelarsi importante per la nostra vita sarebbe uno spreco, giusto? Quindi occhio alle opportunità in arrivo.

I tre segni zodiacali che troveranno il vero amore a Settembre: arriva l’incontro della vita

TORO – In amore avete le idee ben chiare e difficilmente vi accontentereste di un partner che non soddisfi il vostro ideale. Avete bisogno di un partner leale, affidabile e forte che sappia esservi di sostegno nei momenti del bisogno e sappia mantenere promesse e impegni a lungo termine. Anche se, bisogna dirlo, siete un po’ difficili da accontentare, Settembre vi porterà buone notizie e incontrerete probabilmente la persona perfetta, che saprà riaccendere in voi la scintilla del romanticismo.

CAPRICORNO – Le relazioni brevi e senza impegno non fanno per voi, lo sappiamo benissimo. Per questo motivo odiate gli amori estivi, perché nella maggior parte dei casi si tratta di relazioni inconsistenti che lasciano il tempo che trovano. Fortunatamente per voi Settembre comincerà in modo del tutto diverso e vi regalerà un incontro perfetto, destinato probabilmente a trasformarsi in un amore importante e in una relazione a lunghissimo termine. Un solo consiglio: per una volta nella vita siate positivi e ottimisti, non abbandonatevi al pessimismo cosmico che vi rende insopportabili o farete scappare questa persona.

LEONE – Ad Agosto avete sentito probabilmente la mancanza di una storia duratura e di un partner fisso al vostro fianco. Non perché vi manchi l’amore, anzi. Il problema è che le storielle brevi non portano prestigio alla vostra immagine, e di prestigio sentite sempre la necessità. Settembre sarà molto generoso con voi e metterà sul vostro cammino una persona compatibile con il vostro carattere e che si aspetta le stesse cose da una relazione. La possibilità di cominciare un rapporto duraturo basato sulla lealtà e sul rispetto reciproco sono molto alte: non rovinate tutto con il vostro solito egocentrismo.