Endless Love, Zeynep disperata: non avrà altra scelta, le anticipazioni turche

Zeynep dovrà fare i conti con un’altra terribile vicenda nei prossimi episodi di Endless Love: cosa svelano le anticipazioni turche.

I tantissimi fan di Endless Love non vedono l’ora che torni in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti nelle prossime puntate. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che lasceranno tutti senza parole. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le anticipazioni turche rivelano che nelle prossime puntate dell’amatissima dizi turca Fehime resterà davvero delusa quando vedrà la figlia che bacia Emir, e la costringerà a sposare al più presto Hakan senza raccontare nulla di ciò che ha visto al marito.

La sorella di Kemal in preda alla disperazione chiederà al suo futuro marito di accordarsi affinché il loro sia un matrimonio di convenienza. All’inizio il poliziotto sarà titubante, però prova per lei forti sentimenti e questo lo spingerà a presentarsi alla cena organizzata dalla madre della ragazza per formalizzare le nozze.

Anticipazioni turche Endless Love: Huseyin chiederà spiegazioni alla figlia, Zeynep in grande difficoltà

Kemal sarà l’unico ad opporsi al matrimonio e Hakan gli confesserà di aver accettato di sposare sua sorella perché lei gli ha confessato di sentirsi sola. Huseyin ascolterà la loro conversazione e apparirà alquanto turbato. Per capire cosa sta succedendo si recherà subito da Zeynep per chiederle spiegazioni.

Le anticipazioni turche fanno sapere che la Soydere sarà in grande difficoltà quando il padre le chiederà spiegazioni in merito alle parole pronunciate da Hakan. La ragazza non saprà cosa dire e la madre deciderà di smascherarla raccontando con crudeltà di averla vista mentre baciava Emir. All’inizio Fehime aveva cercato di proteggere la figlia, ma nei prossimi episodi di Endless Love le volterà le spalle e la sua rivelazione spingerà Zeynep a confessare ciò che prova per Kozcuoğlu.

Su tutte le furie, Huseyin stringerà il braccio della figlia e la strattonerà, e carico di delusione la caccerà via di casa dicendo che non vuole più avere nulla a che fare con lei. Ma cos’altro succederà nelle prossime puntate dell’amatissima soap opera turca? Al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire quello che accadrà.