Uomini e Donne, cambio di rotta per la dama: Maria De Filippi ha deciso

Maria De Filippi è pronta per fare la rivoluzione. Uomini e Donne sta per cambiare. Cosa accadrà nella prossima stagione.

Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, il talk sui sentimenti condotto dalla regina della televisione italiana. Maria aveva annunciato che avrebbe operato delle piccole modifiche al format, senza snaturarne il fulcro. La ricerca dell’anima gemella resta infatti il tema centrale del dating show, ma come di consueto, ogni anno vengono inserite delle piccole modifiche. Che sia la partecipazione di nuovi cavalieri o di nuove dame o altro, non importa, ciò che conta è che lo show continui a destare l’interesse a l’attenzione del pubblico.

I telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo poiché dopo la consueta pausa estiva, sta per tornare la consueta programmazione di Canale 5 e finalmente potranno assistere alla narrazione delle vicende di cuore dei loro beniamini. C’è molta curiosità, soprattutto per quanto concerne il destino televisivo di Gemma Galgani.

La dama è arrivata negli studi Elios circa 15 anni fa ed è divenuta un’icona. Gemma infatti ha sposato molte battaglie, facendosi portavoce di un messaggio importante. La Galgani ha rivendicato il diritto delle persone non più giovanissime ad amare senza pregiudizi e senza tabù.

Uomini e Donne: Maria De Filippi ha deciso, Gemma cambia ruolo

Grazie a Gemma, tante donne e tanti uomini hanno ritrovato la voglia di mettersi in gioco in amore, ed è per questo che la seguono sui suoi profili social, chiedendole dei consigli amorosi. Come accennato, c’è fermento riguardo alla sua possibile partecipazione poiché si vocifera che stia frequentando un uomo, la cui identità è al momento sconosciuta.

Sono state infatti pubblicate alcune foto che la ritraggono in compagnia di un affascinante cavaliere e secondo alcuni avrebbe perso la testa per lui. Se la relazione sentimentale dovesse essere confermata, Gemma non potrebbe tornare, ma c’è una teoria che impazza in rete. Si vocifera infatti che Maria De Filippi, conscia di perdere un pilastro della trasmissione, voglia scongiurare il rischio di una perdita di consensi, chiedendo a Gemma di restare in studio in veste di opinionista.

Se la conduttrice davvero avanzasse tale richiesta alla dama del trono over, Tina e Gianni si ritroverebbero Gemma come vicina di sedia. Di certo, ne accadrebbero delle belle, è noto che le due donne hanno avuto dei dissapori in passato, anche se nel corso delle ultime edizioni. il clima tra loro è apparso più disteso.