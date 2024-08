Wanda Nara beccata proprio con Lui dopo l’addio a Icardi: tutti increduli

Wanda Nara e l’ultima novità sulla sua vita sentimentale: beccata in compagnia del suo ex dopo l’addio a Mauro Icardi

Wanda Nara riempie le pagine del gossip grazie alla sua bellezza disarmante e alla sua vita sentimentale. Originaria di Buenos Aires, prima di approdare in Italia come moglie di Mauro Icardi, nel suo paese ha partecipato a diversi talent show e si è messa in mostra con i suoi balletti mozzafiato condivisi sui social. Nel 2022, invece, è stata ‘ballerina per una notte’ nello show televisivo Ballando con le stelle. L’anno scorso, invece, Milly Carlucci è riuscita ad averla come concorrente. Wanda ha fatto coppia con il ballerino Pasquale La Rocca.

A far parlare parecchio di lei in realtà è stata la sua vita sentimentale. Dal 2008 al 2013 Wanda Nara è stata sposata con il calciatore Maxi Lopez, da cui ha avuto tre figli, Valentino, Benedicto e Constantino. La loro separazione è arrivata in seguito a numerosi tradimenti.

Quasi contemporaneamente al divorzio da Maxi Lopez, la donna ha ufficializzato la sua storia d’amore con Mauro Icardi, ai tempi grande amico di Lopez e suo ex compagno di squadra. Nonostante questo, Wanda disse a chiare lettere di non aver mai tradito il suo ex marito. Ma anche con Icardi la storia è finita dopo vari tira e molla.

Wanda Nara dopo l’addio a Icardi ha un nuovo flirt? Ecco con chi: foto sorprendente

Nonostante le varie speculazione sulla coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo anni la storia è giunta al capolinea, e secondo l’esperta di gossip Deianira Marzaro, forse la showgirl argentina sta vivendo un nuovo amore: andiamo a vedere i dettagli della vicenda.

Wanda Nara si è mostrata in compagnia del suo ex marito Maxi Lopez. Infatti la Marzano ha mostrato sul suo profilo Instagram una foto in cui la Nara è assieme a Lopez e ai loro due figli. “Prima volta Wanda Nara in Argentina con l’ex marito Maxi Lopez…sarà felice Icardi“, ha scritto a corredo l’esperta di gossip.

Ma si tratta davvero di un ritorno di fiamma come credono in molti o si tratta solo di un incontro dovuto alla stima reciproca che lega ancora i due, anche per il bene dei loro splendidi bambini? Solo il tempo darà la risposta definitiva, intanto auguriamo sicuramente il meglio a Wanda Nara e alla sua famiglia.